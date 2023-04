Relevancia de los monumentos y los sitios históricos

Hoy, en el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, se busca sensibilizar y dar a conocer a las personas la riqueza que posee la humanidad en cuanto a patrimonios históricos y fomentar la conservación y protección de los mismos.

Desde 1984, se celebra cada 18 de abril el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, una efeméride impulsada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), junto con a la aprobación de la Unesco.

EN CHACO

Los monumentos de la provincia corresponden a diversas obras arquitectónicas o lugares de valor artístico, histórico, cultural y social. Varios monumentos han sido reconocidos por las autoridades locales, provinciales y nacionales para protegerlos y así preservar el patrimonio cultural de la zona.

Ellos son: el edificio principal Casa Misional Ex Misión Nueva Pompeya; Estación Resistencia del ex Ferrocarril Santa Fe, Estación Francesa, actual Museo de Ciencias Naturales Augusto Schulz; Nuestra Señora de la Concepción del Bermejo o de Buena Esperanza, Lugar Histórico; Reducción de Nuestra Señora de Dolores y S. de Mocobi, Entre los parajes la Gringa y el Relevo;

Reducción de San Bernardo el Vértiz; Ruinas del km 75 de Concepción del Bermejo, Sobre ex ruta 95, tramo Sáenz Peña (Chaco) – Comandante Fontana (Formosa)

Timbó (Puerto Bermejo), Antiguo asentamiento de Puerto Bermejo; Casa por la Memoria del Chaco (Casa Lagerheim) , Resistencia.

Además, existen diversos monumentos, lugares y otras obras protegidas por el Gobierno de Chaco, debido a su relevancia patrimonial:

barrio San Pedro Pescador a orillas del Paraná; Campo del Cielo, Reserva Natural Pigüen N’ Onaxa;

Capilla María Auxiliadora, Sáenz Peña; Casa Cruz, Comandante Fernández; Chalet «Villa Perrando» (Único edificio patrimonial que se encuentra en su estado original sin reformas alguna), Residencia del primer médico del Chaco el Dr. Julio Cecilio Perrando, Resistencia; Chimenea exfábrica de tanino de Vilelas; Cine Teatro Español, Sáenz Peña; Edificio comercial Arca & Santos, General José de San Martín; Casa de Gobierno de Isla del Cerrito, Bermejo; Edificio de LT5 Radio Chaco, Resistencia; edificio de la plaza 25 de Mayo; Edificio del ex Diario El Territorio;

Edificio de la Universidad Popular; Escuela Nº 122 de Tres Isletas, Maipú; Escuela Nº 16 de Las Palmas, Bermejo; Escuela Nº 197 de Coronel Du Graty; Escuela Nº 1 Benjamín Zorrilla, Resistencia;

Escuela Nº 2 Raúl B. Díaz, Resistencia; Escuela Nº 31 de Presidencia Roque Sáenz Peña; Escuela Nº 45 de Resistencia; Escuela Primaria Nº 7 de Puerto Tirol ; Escultura de la Loba Romana, Plaza 25 de Mayo de Resistencia; Ex Anfiteatro Todaro, Resistencia; Ex Casa Grande del Ex Ingenio Las Palmas;

Ex Cuartel Regimiento 12 Presidencia Roca; Ex Diario Tribuna Chaqueña Comandante Fernández; Ex Edificio Villa Martí, General San Martín; Ex Escuela Nacional Nº 30 de Barranqueras; Ex Mercado Municipal Resistencia, Resistencia; Iglesia Ortodoxa de Machagai; Jardín de Infantes Nº 1 de Resistencia; Monumento a la masacre de Margarita Belén; Museo Cooperativo Margarita Belén; Museo y Biblioteca Policial, Resistencia; Obras de Eddie Torre en Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, Resistencia; Paraje Lote 85 de la Colonia Resistencia; Puente de la Ruta Nº 1, General Vedia; Ruinas de San Buenaventura del Monte Alto, Resistencia; Sede del Partido Justicialista de Resistencia; Sindicato de Obreros del Tanino, Puerto Tirol ; Tiro Federal Gobernador Enrique Luzuriaga.

LEMA 2023

Cada año, el organizador de esta efeméride propone un tema para las actividades que organizan sus miembros y socios, así como la sociedad en general y todos aquellos que se quieran unir a la celebración. En 2023, el tema es «Patrimonio en transformación». El tema para el Día Internacional de los Monumentos y Sitios en 2022 fue: Patrimonio y Clima. Se trata de desarrollar una acción climática inclusiva que tenga en cuenta la protección del patrimonio cultural frente a los impactos climáticos adversos. La campaña del Día Internacional de los Monumentos y Sitios de 2021 es: Pasados complejos, futuros diversos.

Se trata de mirar atrás con un enfoque crítico, porque muchas veces se pierden historias, se omiten datos, y hay enfoques muy particulares que tienen privilegio sobre otros.

La Convención del Patrimonio Mundial (1972) establece que “el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo».

EN EL NORTE GRANDE

La presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares, y de Bienes Históricos, Mónica Capano, participó del Primer Encuentro de Patrimonio del Norte Grande que se realizó en San Salvador de Jujuy el año pasado.

“Hacia una gestión integral del patrimonio”, fue el lema de este encuentro surgido a partir de la conformación del Consejo de Cultura del Norte Grande y el marco del trabajo conjunto que se realiza en el Noreste y Noroeste de nuestro país. Uno de los principales objetivos fue el de delinear políticas públicas con impacto regional y sostenibles en el tiempo. Durante dos días un grupo de expertas y expertos debatió acerca de la protección, conservación y salvaguarda de los bienes y sitios patrimoniales, como así también sobre las expresiones culturales que nos identifican.