Renatep: un mapa de la Economía Popular para valorizar al sector 

El Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular fue lanzado en junio pasado, para avanzar en la formalización del trabajo informal en Argentina, esto es, trabajadores que luego de haber perdido su puesto en la economía formal, generaron sus propios ingresos para lograr la sobrevivencia. Es un sector que representa casi un 40 % de la masa de económicamente activa en el país. Una franja de casi 6 millones de personas. En su mayoría se trata de trabajadores y trabajadoras de las distintas ramas de la economía popular (cuidados, alimentos, textiles, servicios) que ha demostrado ser muy necesarios, más aún en estos tiempos de pandemia.

Según las últimas estimaciones al respecto, ya son medio millón de personas las inscriptas. La iniciativa del Renatep busca registrar al trabajador o trabajadora y facilitar el acceso al monotributo social, y de allí a una serie de resortes que les son vedados al permanecer en la informalidad, como el acceso a programas de trabajo, seguridad social y capacitación; participar de redes de comercialización y tener acceso a herramientas crediticias y de inclusión financiera.

Cabe remarcar que el Chaco, donde se estima que unas 50 mil personas integran este sector de trabajo informal, fue la primera provincia en la que se presentó este programa. El gobernador Jorge Capitanich, junto con el secretario de Economía Popular Osvaldo Chiaramonte presentaron la iniciativa por teleconferencia junto con el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo a fines de julio, con 4200 inscriptos para esa fecha.

Para avanzar en la difusión de esta experiencia, elDIARIO de La Región consultó al sociólogo Alex Roig, secretario académico de la Universidad de San Martín, militante del Movimiento Evita- y uno de los responsables a nivel nacional del diseño del registro.

“El eje más importante del registro es que se trata de un gran proceso de formalización de la economía popular y de otorgamiento de derechos a todos los trabajadores de la Economía Popular mediante una reivindicación de las organizaciones que remontan la institucionalización de este sector. Una vez avanzando en este proceso de registro, que estará abierto permanentemente, la idea es avanzar en el desarrollo de políticas de mejora fiscales, para que los trabajadores de la Economía Popular paguen impuestos más justos. Se avanzó en la apertura de cuentas bancarias, lo que permitirá acceder a créditos a tasas normales, no usureras, como es ahora, por otra parte, se avanzó bastante en mecanismos de comercio más justo” afirmó Roig.

MÁS DERECHOS

Respecto de cómo opera a nivel nacional el dispositivo indicó; “Obviamente llevar la mayor cantidad posible de trabajadores y trabajadoras al salario vital y móvil no es automático, pero la idea es lograr que la mayoría accedan. Queremos certificar saberes que están en la Economía Popular, como es el cuidado de adultos mayores, de la primera infancia, etc. Por ello todo este tipo de mecanismos hacen a lograr más derechos. Obviamente además de esto se necesita un sistema de salud que reconozca los aportes jubilatorios y eventualmente sistemas de RT y protección laboral”. Además, agregó; “El Renatea es un registro nacional y por ende federal, están todas las provincias conveniando al respecto. Tenemos convenios con Chaco y provincias de todo el país. Calculamos que vamos a llegar más o menos a unos 4 millones de personas registradas”.

SALARIO UNIVERSAL

Asimismo, este medio lo consultó respecto de cómo entiende la dicotomía alrededor del reclamo de un salario social de modo universal por parte de organizaciones sociales. En ese sentido señaló; “En cuanto al debate sobre renta universal o salario social claramente nos posicionamos del lado del salario, por una cuestión fundamental: es el trabajo y el salario lo que permite organizar la sociedad y los sectores populares. La renta no construye, desorganiza, no permite construir otros derechos además de la transferencia de ingresos. Se piensa que el problema de la desigualdad es nada más una transferencia de ingresos, y es eso, pero además es equiparar los derechos de los trabajadores de la Economía Popular y todos los demás trabajadores. Y eso requiere un proceso de organización social. Los derechos no se otorgan, los derechos son el fruto de negociaciones sociales, de conflictos, por eso es importante la organización”.

Para finalizar, comentó cómo ve al sector en relación con el paradigma del “trabajador emprendedor” que propuso el macrismo; “En lo personal no usaría la categoría de emprendedor porque presta a confusión, lo que hay es trabajadores. Por eso decimos que son trabajadores que producen. La diferencia radica en la capacidad de acumulación originaria. Un trabajador podrá mejorar sus condiciones, sus ingresos y demás, sus derechos, pero no tiene en su horizonte una acumulación de la mano de la explotación de otros trabajadores. No lo digo despectivamente en relación a los empresarios, pero sucede que son lógicas sociales totalmente distintas. Nosotros trabajamos con el sector de los trabajadores que producen, bienes y servicios. Creemos que ese el eje sobre el cual desarrollar las políticas públicas. Identificarlos para valorarlos y valorizar su trabajo”.

Para más datos: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renatep