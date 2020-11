Represión a Barrios de Pie: El testimonio de una joven que fue agredida durante la marcha

Laura Cánepa, periodista, integrante de Mumalá y activista, dialogó con el DIARIO de la Región sobre la represión ocurrida esta mañana a la concentración de Barrios de Pie en inmediaciones a la Plaza España. Ella estaba en la primera línea de la marcha, desde donde recibió el golpe directo de un policía. «El que me pegó era un hombre» denunció.

«La Policía no nos dejaba avanzar. Yo estaba filmando desde el costado y avanzaron sobre compañeras y compañeros. Uno me pegó con la cachiporra en la cintura y después te tiraban patadas como para hacerte caer. Otro sacó el gas pimienta y me lo tiró en la cara y ahí quedé ciega. Seguí filmando y me tiraron varias veces más, hasta que cerré los ojos, me agarraron dos compañeras y me empezaron a llevar» relató la muchacha, que perdió sus anteojos allí.

La joven sumó que «corríamos y nos tiraron balas y con el camión hidrante que no era de agua. Tenía un líquido que te arde, porque estamos todos rojos, con la piel ardida». El video que filmó evidenció el momento justo en que la policía avanzó contra los manifestantes. Para verlo hacé click acá.

Cabe mencionar que Cánepa fue la primera candidata a concejala por Consenso Joven en 2019, fórmula que fue encabezada por Diego Arévalo, actual presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) del gobierno provincial. La muchacha también es activista por los derechos de los animales.

Fotografías: Daniel Edgar Aguirre y Laura Cánepa.