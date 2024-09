Represión en la legislatura de Santa Fe tras aprobar la reforma provisional

El proyecto impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro fue votado de manera polémica con denuncias de legisladores provinciales por irregularidades y gritos en medio de la cámara. Ya había sido aprobado en el Senado provincial.

El objetivo principal del proyecto oficialista es de reducir el déficit de la caja de jubilaciones, que según informaron este año ascendería a 430 mil millones de pesos.

El proyecto ya se aprobó en general (con 23 votos positivos, 9 negativos, y 11 abstenciones) pero aún resta la discusión en particular, ya que la sesión se interrumpió por los incidentes alrededor del Parlamento, lo que obligó a convocar a un cuarto intermedio.

El debate en el recinto estaba pautado para las 11, pero se demoró varios minutos debido al clima de tensión generado entre las fuerzas de seguridad y representantes de varios gremios de trabajadores estatales que pretendían ingresar a la Legislatura para presenciar la sesión. Incluso, algunos diputados de la oposición y el oficialismo debieron intervenir para mediar y evitar que escalen los enfrentamientos.

El clima se enrareció cuando la policía comenzó a arrojar gases lacrimógenos a los manifestantes en momentos en que parte de ellos intentaron irrumpir en el interior.

Ante lo tenso de la situación, la votación se adelantó y, luego, se pasó a un cuarto intermedio. La diputada provincial de Unite por la Libertad y Dignidad, Amalia Granata, opositora a la gestión de Pullaro y al proyecto que presentó el gobierno, detalló en una entrevista a Radio Con Vos las irregularidades de la sesión.

«Primero querían votar la ley y después argumentar. Me planté y les dije que no. Logramos que no sea así porque ellos necesitaban dos tercios de la Legislatura. Segundo que no dejaban ingresar a trabajadores que querían estar de forma pacífica en las gradas. Logré que entraran», comenzó su descargo.

«Les daba tanta vergüenza votar esta ley al socialismo y al radicalismo que mandó el gobernador Pullaro y ahí la presidenta de la cámara insistía que pongan la votación en una pantalla rápidamente y se terminó la votación… esto tiene que ser nulo. Yo ni toqué el botón y pusieron que me abstuve, cuando se tiene que pedir permiso para abstenerse», denunció.

Asimismo, Granata precisó que la reforma previsional «tiene puntos inconstitucionales», y que por ello «la provincia se va a llenar de juicios». «Se va a poder subir la edad jubilatoria, va a quedar al arbitrio del gobernador».

