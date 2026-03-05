Reprimieron a los trabajadores de Fate

Trabajadores de Fate con el respaldo y acompañamiento sindical del Sutna, de parte de la CGT y de las dos CTA realizaron el miércoles una protesta en la puerta de la Secretaría de Trabajo, en Capital Federal. Fue en el marco de una nueva audiencia donde puede terminar de definirse el futuro de la fábrica y sus puestos de trabajo.

Bajo las consignas “Basta de despidos, ningún cierre de fábrica”, “Fate no se cierra” y el reclamo de “reincorporación inmediata”, los trabajadores de Fate saben que en esa audiencia puede resolverse la prórroga de la conciliación obligatoria o terminar de cerrarse la posibilidad de una reapertura, la opción más temida, y siguen luchando por una solución que preserve los puestos de trabajo.

La policía reprimió a los trabajadores y las personas que apoyaban el reclamo.

“Defender la mano de obra argentina es defender a nuestras familias. Llamamos a todas las organizaciones obreras a sumarse como convocantes, y a todos los trabajadores y trabajadoras en general a participar de esta lucha. Hay que enfrentar este cruel proceso de destrucción de los puestos de trabajo. Más que nunca, ¡unidos y adelante!”, pidieron en la convocatoria, a la que también se sumaron organizaciones sociales y de jubilados.

