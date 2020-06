Repudio de Al Fin Justicia a la apología del SAP en medios de comunicación

Desde Al Fin Justicia manifestaron su enérgico repudio al programa «Fantino a la Tarde» por promover y legitimar un falso síndrome denominado «Síndrome de Alienación Parental (SAP) que es utilizado para desacreditar el relato de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual como así también a las personas adultas que asumen un rol protector ante la develación de este aberrante delito.

“Es sumamente preocupante que en un medio masivo de comunicación se legitime este falso síndrome, se banalice este delito y que se intente de esta manera callar a las víctimas. En ese sentido, queremos recordar que este falso síndrome fue inventado por Richard Gardner, médico psiquiatra estadounidense, que en el año 1985 creó la idea de “alienación parental” según la cual las niños y niñas que relatan el incesto están influenciados por sus madres, están “alienados” por ellas, quienes buscan vengarse y perjudicar a sus ex parejas.

Esta mentira ha sido desacreditada por toda la comunidad científica internacional. De esta manera se pretende desarticular en el ámbito judicial las denuncias por incesto, silenciar los abusos sexuales y establecer revinculaciones forzosas vulnerando derechos consagrados en toda la normativa vigente en materia de protección de la infancia” advirtieron.

En nuestro país, esta estrategia defensiva se continúa utilizando en los Juzgados de Familia y tribunales penales, desde todo un aparato que incluye operadores judiciales, psicólogos/as, abogados/as, asesores/as de Menores, etc, se intenta instalar “las falsas denuncias” con respecto al incesto y otras violencias.

Desde Al Fin Justicia consideraron que ”no es casual, que desde un programa de televisión que no se caracteriza por su rigurosidad periodística y calidad informativa sea un vehículo para querer instalar y difundir este falso síndrome ante el alarmante incremento de las denuncias por violencia sexual en un contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia denominada coronavirus.El contexto señalado corre el velo sobre otra pandemia, continuamente invisibilizada como lo es el abuso sexual contra niñes, en su mayoría perpetrados por familiares y personas adultas del círculo de confianza. Como respuesta, desde un sector cómplice de este delito se intenta desacreditar a las víctimas y entorno protector”.

Por último remarcaron; “Sin embargo, queremos enfatizar que el paradigma actual se sustenta en la protección integral en el sentido más amplio y de interés superior del niño. El niño/a es sujeto de derecho, no “objeto”. Por lo tanto el Estado está obligado a intervenir, se trata de una cuestión pública; y desde el conjunto de la sociedad no debemos mirar para otro lado, por el contrario exigir una intervención respetuosa y que no lastime a los/as sobrevivientes”.