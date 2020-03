Repudio generalizado a la tapa del diario correntino «Época»

Si algo enseña la Facultad, escuela o las charlas entre colegas, es no hacer periodismo de periodistas. Hay situaciones que estas máximas no escritas de la profesión quedan de lado y exigen al menos un comentario lo más objetivo posible, sabiendo que en esta profesión la objetividad no aplica.

La tapa de hoy del diario correntino Época roza todos los límites de lo que “no hay que hacer” en periodismo gráfico. Genera temor-pánico-psicosis, profundiza una grieta iniciada por un profesional de Salud del Chaco y sobredimensionada por el gobernador Gustavo Valdes, rebaza el “amarillismo” que todo medio escrito debería evitar y convoca a diversos organismos públicos o privados del otro lado de la orilla a tomar medidas contra trabajadores y trabajadoras que viven de este lado del río Paraná, entre otras tantas cosas.

Las redes sociales fueron la caja de resonancia de un repudio generalizado a esta publicación que recuerda a la pionera revista policial ¡Esto! y sus titulares amarillentos casi rojizos. Tanto en Facebook como en Instagram o WhatsApp se pudieron leer frases o comentarios como estos: “Los orangutanes deberían estar en su hábitat. Los periodistas, escribiendo títulos. Perdón orangutanes”; o esta otra: “Me da mucha vergüenza la tapa del diario Época de hoy. Enserio alguien tan poco seso puede pensar que los chaqueños eligieron contagiarse, morirse y contagiar a otros ??? Que parte de Pandemia Mundial no les quedó claro ??? Toda mi solidaridad con los hermanos chaqueños que la están pasando mal. Y perdón por el nivel de algunos medios de comunicación de Corrientes”.

Algunos comentarios rescatados de la red social Facebook.

Roxana Silva dijo: “Como un medio de comunicación hace ese tipo de publicaciones. Sino fuera por Chaco a donde irían a trabajar los de Ctes? Incitan al odio, lo que menos necesita la sociedad en estos momentos es eso”. O Lyn Tang que expuso: «Ya tenían casos, dejen de creer que eran inmunes. El virus esta hace rato en corrientes. Y culpar a Chaco por una enfermera que viene de CHINA y está en todo el mundo, demuestra la falta de profesionalismo de todo el equipos que traba en este medio”. Y esta otra frase: “es tan grave la situación que nadie se salva solo y las decisiones deben tomarse en conjunto…..”; y esta: “Es absurdo y ajeno a todo contexto de emergencia, que el Gobernador y la sociedad de Corrientes plantee algo como lo que expresa el diario”. (N/R las citas expuestas están copiadas y pegadas tal cual)

“En esta barca estamos todos juntos”

El repudio de los escritos hacia la publicación es generalizado.

El mismo Papa Francisco afirma: «En esta barca estamos todos juntos, remando, no podemos salvarnos solos». O este otro “posteo” destacado: “Un diario correntino, ultra conservador, sin perspectiva de género, con trabajadorxs cobrando sueldos de hambre pretende hoy ser tendencia con una tapa sensacionalista, que busca sembrar pánico en medio de una pandemia que afecta al país pero sobre todo a nuestra provincia: el Chaco. Ese es el periodismo que NO, que ya FUE”.

En fin, una guerra iniciada en esta pandemia por “el maldito” coronavirus que nadie sabe hasta dónde llegará en un momento en el que deben primar la solidaridad, la cooperación, la acción colectiva y el amor. Y no la destrucción, el individualismo o el odio. “Estamos ante una situación extrema. Necesitamos un cambio de paradigma. Es aquí. Es ahora”, cita el gobernador Capitanich, marcando un camino a seguir.

Trabajadores de prensa de la Agencia FOCO