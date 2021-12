Residentes médicos se movilizan ante incumplimientos salariales

A principio de esta semana, los residentes médicos del hospital Perrando y el Pediátrico se encontraron con incumplimientos de parte del gobierno provincial. Al respecto, la médica Johana Ibarra R3 del servicio de Anestesia detalló a elDIARIO de la Región, “a principios de noviembre habíamos firmado un decreto donde se acordaba el paso de año y mediante negociaciones este no se dio porque estábamos acordando el nuevo monto de actualización salarial.

Nosotros habíamos aceptado un 15% de aumento, más la adecuación salarial del pase de año que deberíamos cobrar ahora en esta semana de diciembre. Sin embargo, a principios de esta semana nos encontramos en el depósito mensual, había restantes de entre 15 a 25 mil pesos, dependiendo de los sectores donde trabajan los residentes; incluso algunos compañeros ni siquiera cobraron”, enfatizó. Añadiendo, “Todo esto fue una situación realmente frustrante porque la comunicación siempre estuvo activa, participamos en todas las etapas de formación del decreto, también en todas las negociaciones. Siempre cumplimos y estuvimos presentes, pero al no haber cumplimiento de lo acordado presentamos notas solicitando la pronta resolución de los puntos planteados. Caso contrario, si dentro de las 48 horas no se resuelve el problema monetario tomaríamos la medida que contemplaría la disminución de algunas actividades, dedicándonos pura y exclusivamente a la formación académica con actividades prácticas dentro de cada servicio”, deslizó.

INVITACIÓN A RENUNCIAR

Ibarra afirmó cierta hostilidad en el manejo de parte de las autoridades que participaron en la última mesa de negociación, donde “se invitó no tan cordialmente a que renunciamos al sistema de salud pública”, “dentro de la reunión realizada el miércoles con las diferentes autoridades, la incentiva que ellos tomaron fue la amenaza ante medidas legales a cualquier queja de presentarse por cualquier servicio del hospital Perrando. Sumado a eso, la invitación no tan cordial de renunciar si no estrabismo de acuerdo con los beneficios ofrecidos y de formándonos de los hospitales”. A lo cual, la residente aclaró, “nuestro reclamo pasa por el lado salarial, porque en cuanto a la formación que se recibe tanto en el Perrando como en el Pediátrico la consideramos excelente, pero hay otros aspectos que opacan dicha formación que nos brindan los instructores”, sostuvo.

POCOS INGRESANTES

La entrevistada comentó sobre el poco caudal de médicos ingresantes que se suman a la salud provincial, “tuvimos una enorme disminución en los ingresos de R1 de este año, porque lamentablemente la situación económica del país hace que muchos médicos chaqueños recién recibidos elijan irse a otras provincias como Corrientes, donde cobran el doble que trabajando acá.

Además, el contrato que uno firma al ingresar al hospital es de dedicación exclusiva por eso nos vemos imposibilitados a trabajar en otro lado. Dependemos pura y exclusivamente del sueldo de nuestra futura formación, que las autoridades recalcaron que deberíamos agradecer y no pensar en lo monetario, pero la realidad económica impide esto”.

Además, destacó una grave situación que afecta a los recién ingresados, ya que durante el 2020 se tardó casi cinco meses en pagarles, lo cual es una cuestión que se viene replicando este año, sumado a un descuento con el que se encentran los R1 al cobrar su sueldo.

CANAL ABIERTO

AL DIALOGO

Por último, Ibarra dijo, “de nuestra parte estamos predispuestos a cualquier mesa de negociación. En la última recalcamos tres puntos de reclamo, los cuales son la bonificación de lo adeudado, la evaluación del decreto de ingresantes R1 y el depósito del monto adeudado. “En busca de demostrar buena voluntad llegamos a un consenso, otorgando un plazo de respuesta para lo que tiene que ver con la evaluación del decreto de ingresantes y antiguas remuneraciones. También instamos a mantener abierto el canal de comunicación para poder atender cuando podríamos resolverlos en conjunto.

Pero lo que si consideramos urgente es el pago del 100% en los sueldos. Esta cuestión se solucionó de forma parcial, ya que nos depositaron el 90 por ciento, pero por errores de interpretaciones en la confección del decreto hay faltante de $4000 y que desde el Ejecutivo se escudan en que se demora el pago porque los decretos tienen tiempos diferentes, pero sabemos que el dinero está. Por lo que solicitamos que este punto se resuelva lo más pronto posible”, finalizó.