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Resistencia y Corrientes marcharán por la universidad pública

La convocatoria principal será desde las 17.30 en el Campus de la UNNE.

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La marcha se realizará este martes en defensa de la Universidad pública y la Ley de Financiamiento Universitario.

La ciudad de Resistencia volverá a ser escenario de una multitudinaria movilización universitaria. Este martes 12 de mayo se llevará adelante la cuarta Marcha Federal Universitaria, una convocatoria nacional impulsada por gremios docentes, estudiantes, no docentes y autoridades académicas para reclamar financiamiento para las universidades públicas, recomposición salarial y mayor presupuesto para ciencia y educación.

En la capital chaqueña, la convocatoria comenzará a las 17.30 en el Campus de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), ubicado sobre avenida Las Heras 727 en Resistencia.

Desde allí, columnas integradas por estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores universitarios y organizaciones sociales avanzarán hacia el centro de la ciudad.

Recorrido de la marcha en Resistencia

17.30: concentración en el Campus UNNE

18: inicio de la marcha por avenida Las Heras

El recorrido continuará por avenidas céntricas hasta llegar a la zona de avenida 9 de Julio. Luego las columnas marcharán alrededor de plaza 25 de Mayo. El acto y desconcentración se realizarán en el mástil ubicado sobre avenida 9 de Julio y 25 de Mayo. Además, desde la UTN Resistencia confirmaron que sus columnas también se concentrarán a las 17.30 en el edificio de la universidad para luego confluir con la movilización principal.

Fuente: Chaco Día por Día

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