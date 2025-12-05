EDICTO

La Municipalidad de Las Garcitas, Provincia del Chaco, a cargo de la Sr. Intendente Municipal Sergio Andrés Dolce, Secretaría de Gobierno a cargo de la Sr. Enzo Raúl Machado, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de Andrés Fernández Vicente, identificados como: 1) Mitad Oeste, MZ: 6, PC:3 – 2) Mitad Este, MZ:6- PC:3, Titular de Dominio, Luengo, Nicanor, Sección “A” Circunscripción II, de Las Garcitas – Chaco, a fin de reputarse de dominio público Municipal; publicación conforme lo ordenado en la Resolución Municipal N° 539 /25, Artículo 1° en los términos de la Ley N° 24.320/94. El presente deberá publicarse por tres días en el “Boletín Oficial” y en Diario de circulación provincial Las Garcitas, 28 de noviembre de 2025 Sr. Sergio Andrés Dolce, DNI: 26.968.443 Intendente – Sr: Enzo Raúl Machado DNI: 37.478.495- Secretaría de Gobierno.

Vto. 4/5/6/12

