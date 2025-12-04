Edictos y Convocatorias
Tendencia

Resolución Municipal N°539 /25

Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email 4 de diciembre de 2025
0 6 1 minuto de lectura

EDICTO

La Municipalidad de Las Garcitas, Provincia del Chaco, a cargo de la Sr. Intendente Municipal Sergio Andrés Dolce, Secretaría de Gobierno a cargo de la Sr. Enzo Raúl Machado, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de Andrés Fernández Vicente, identificados como:1) Mitad Oeste, MZ: 6, PC:3 – 2) Mitad Este, MZ:6- PC:3, Titular de Dominio, Luengo, Nicanor, Sección «A» Circunscripción II, de Las Garcitas – Chaco, a fin de reputarse de dominio público Municipal; publicación conforme lo ordenado en la Resolución Municipal N°539 /25, Articulo 1° en los términos de la Ley N°24.320/94. El presente deberá publicarse por tres días en el «Boletín Oficial» y en Diario de circulación provincial Las Garcitas, 28 de noviembre de 2025 Sr. Sergio Andrés Dolce, DNI: 26.968.443 Intendente – Sr: Enzo Raúl Machado DNI:37.478.495- Secretaría de Gobierno.

Vto. 4/5/6/12

https://www.eldiariodelaregion.com.ar/wp-content/uploads/2025/12/05-PAGINA-4.pdf

Etiquetas
Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email 4 de diciembre de 2025
0 6 1 minuto de lectura
Photo of Cooperativa La Prensa

Cooperativa La Prensa

Cooperativa de Trabajo y Consumo Ltda La Prensa

Publicaciones relacionadas

“PEREYRA JULIA DOLORES S/ SUCESION AB-INTESTATO” Expte Nº 11722/2025-1-C

Hace 4 horas

“MEZA MATILDE S/ SUCESION AB-INTESTATO” Expte N° 4831/2025-1-P

Hace 4 días

“MEZA MATILDE S/ SUCESION AB-INTESTATO” Expte N° 4831/2025-1-P

Hace 5 días

”MEDINA MÁXIMO ELISEO S/SUCESORIO AB-INTESTATO” EXPTE. 721/25

Hace 6 días

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba