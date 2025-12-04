Edictos y Convocatorias
Resolución Municipal N°540/25

EDICTO

La Municipalidad de Las Garcitas, Provincia del Chaco, a cargo de la Sr. Intendente Municipal Sergio Andrés Dolce, Secretaría de Gobierno a cargo de la Sr. Enzo Raúl Machado, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores identificados como: MZ:14 (s/c)- Vicente Andrés Fernández-Sección «A» Circunscripción II, de Las Garcitas Chaco, a fin de reputarse de dominio público Municipal; publicación conforme lo ordenado en la Resolución Municipal N°540/25, Articulo 1° en los términos de la Ley N°24.320/94. El presente deberá publicarse por tres días en el «Boletín Oficial» y en Diario de circulación provincial. Las Garcitas, 28 de noviembre de 2025 – Sr. Sergio Andrés Dolce, DNI: 26.968.443 Intendente – Sr: Enzo Raúl Machado DNI: 37.478.495- Secretaría de Gobierno. Enzo Raúl Machado Secretario de Gobierno C.U.I.L 20-37.478.495-2 Municipalidad de Las Garcitas.

Vto. 4/5/6/12

https://www.eldiariodelaregion.com.ar/wp-content/uploads/2025/12/05-PAGINA-4.pdf

