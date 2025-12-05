EDICTO

La Municipalidad de Las Garcitas, Provincia del Chaco, a cargo de la Sr. Intendente Municipal Sergio Andres Dolce, Secretaría de Gobierno a cargo de la Sr. Enzo Raul Machado, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores identificados como:1) MZ:55-PC;29- Lattman, Pamela- Lattman, Alejandro Walter-Golberg, Horacio Arturo y Golberg, Ingrid -2) MZ:55- PC:29,Titular de Dominio, Holzkan, Enrrique Abrham, 3) MZ:55- PC:29-Titular de Dominio Garcia, Amaro- 4) MZ:55-PC:29- Titular de Dominio Pastinante, Francisco-Sección «A» Circunscripción II, de Las Garcitas Chaco, a fin de reputarse de dominio público Municipal; publicación conforme lo ordenado en la Resolución Municipal N°541 /25, Articulo 1° en los términos de la Ley N°24.320/94. El presente deberá publicarse por tres días en el «Boletín Oficial» y en Diario de circulación provincial – Las Garcitas, 28 de noviembre de 2025 – Sr. Sergio Andres Dolce, DNI: 26.968.443 Intendente – Sr: Enzo Raul Machado DNI:37.478.495- Secretaría de Gobierno. Enzo Raul Machado Secretario de Gobierno C.U. 20-37.478.495-2 Municipalidad de Las Garcitas.

Vto. 4/5/6/12

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