Edictos y Convocatorias
Tendencia

Resolución Municipal N°542/25

Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email 4 de diciembre de 2025
0 11 1 minuto de lectura

EDICTO

La Municipalidad de Las Garcitas, Provincia del Chaco, a cargo de la Sr. Intendente Municipal Sergio Andrés Dolce, Secretario de Gobierno a cargo de la Sr. Enzo Raúl Machado, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de FRANCISCO JOSE SCHMID, identificados como: MZ:35 Lotes Nros 1, 2, 25, 26, 27 y 28 Sección «A» Circunscripción II, de Las Garcitas – Chaco, a fin de reputarse de dominio público Municipal; publicación conforme lo ordenado en la Resolución Municipal N°542 /25, Articulo 1° en los términos de la Ley N°24.320/94. El presente deberá publicarse por tres días en el «Boletín Oficial» y en Diario de circulación provincial – Las Garcitas, 28 de noviembre de 2025 – Sr. Sergio Andrés Dolce, DNI: 26.968.443 Intendente Sr: Enzo Raúl Machado DNI:37.478.495 – Secretario de Gobierno. Enzo Raúl Machado Secretario de Gobierno C.U.I.L. 20-37 478 495-2 Municipalidad de Las Garcitas.

Vto. 4/5/6/12

https://www.eldiariodelaregion.com.ar/wp-content/uploads/2025/12/05-PAGINA-4.pdf

Etiquetas
Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email 4 de diciembre de 2025
0 11 1 minuto de lectura
Photo of Cooperativa La Prensa

Cooperativa La Prensa

Cooperativa de Trabajo y Consumo Ltda La Prensa

Publicaciones relacionadas

EXPTE. N°405/26

Hace 11 horas

EXPTE. N°6789/2026-1-C

Hace 1 día

EXPTE. N° 405/26

Hace 1 día

EXPTE. N° 1945/2026-1-P

Hace 2 días

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba