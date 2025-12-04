EDICTO
La Municipalidad de Las Garcitas, Provincia del Chaco, a cargo de la Sr. Intendente Municipal Sergio Andrés Dolce, Secretario de Gobierno a cargo de la Sr. Enzo Raúl Machado, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de FRANCISCO JOSE SCHMID, identificados como: MZ:35 Lotes Nros 1, 2, 25, 26, 27 y 28 Sección «A» Circunscripción II, de Las Garcitas – Chaco, a fin de reputarse de dominio público Municipal; publicación conforme lo ordenado en la Resolución Municipal N°542 /25, Articulo 1° en los términos de la Ley N°24.320/94. El presente deberá publicarse por tres días en el «Boletín Oficial» y en Diario de circulación provincial – Las Garcitas, 28 de noviembre de 2025 – Sr. Sergio Andrés Dolce, DNI: 26.968.443 Intendente Sr: Enzo Raúl Machado DNI:37.478.495 – Secretario de Gobierno. Enzo Raúl Machado Secretario de Gobierno C.U.I.L. 20-37 478 495-2 Municipalidad de Las Garcitas.
Vto. 4/5/6/12
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