EDICTO
La Municipalidad de Las Garcitas, Provincia del Chaco, a cargo del Sr. Intendente Municipal Sergio Andrés Dolce, Secretaría de Gobierno a cargo del Sr. Enzo Raúl Machado, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de José Bernardo Vigil Pando,. Identificados como: MZ: 2 (S/C) – PC: 2,Sección «A» Circunscripción II, de Las Garcitas – Chaco, a fin de reputarse de dominio público Municipal; publicación conforme lo ordenado en la Resolución Municipal No 538/25, Articulo 1o en los términos de la Ley No 24.320/94. El presente deberá publicarse por tres días en el «Boletín Oficial» y en Diario de circulación provincial – Las Garcitas, 28 de noviembre de 2025 – Sr. Sergio Andrés Dolce, DNI: 26.968.443 – Intendente – Sr. Enzo Raúl Machado- DNI: 37.478.495, Secretaría de Gobierno. Vto. 01/12.- Enzo Raúl Machado- Secetario de Gobierno C.U. 20-37.478.495-2 Municipalidad de Las Garcitas-SERGIO ANDRES DOLCE INTENDENTE DNI/26968443 Municipalidad de LAS GARCITAS.
Vto. 4/5/6/12
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