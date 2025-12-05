Edictos y Convocatorias
Tendencia

Resolución Municipal No 538/25

Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email 5 de diciembre de 2025
0 14 1 minuto de lectura

EDICTO

La Municipalidad de Las Garcitas, Provincia del Chaco, a cargo del Sr. Intendente Municipal Sergio Andrés Dolce, Secretaría de Gobierno a cargo del Sr. Enzo Raúl Machado, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de José Bernardo Vigil Pando,. Identificados como: MZ: 2 (S/C) – PC: 2,Sección «A» Circunscripción II, de Las Garcitas – Chaco, a fin de reputarse de dominio público Municipal; publicación conforme lo ordenado en la Resolución Municipal No 538/25, Articulo 1o en los términos de la Ley No 24.320/94. El presente deberá publicarse por tres días en el «Boletín Oficial» y en Diario de circulación provincial – Las Garcitas, 28 de noviembre de 2025 – Sr. Sergio Andrés Dolce, DNI: 26.968.443 – Intendente – Sr. Enzo Raúl Machado- DNI: 37.478.495, Secretaría de Gobierno. Vto. 01/12.- Enzo Raúl Machado- Secetario de Gobierno C.U. 20-37.478.495-2 Municipalidad de Las Garcitas-SERGIO ANDRES DOLCE INTENDENTE DNI/26968443 Municipalidad de LAS GARCITAS.

Vto. 4/5/6/12

https://www.eldiariodelaregion.com.ar/wp-content/uploads/2025/12/05-PAGINA-4-1.pdf

Etiquetas
Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email 5 de diciembre de 2025
0 14 1 minuto de lectura
Photo of Cooperativa La Prensa

Cooperativa La Prensa

Cooperativa de Trabajo y Consumo Ltda La Prensa

Publicaciones relacionadas

EXPTE Nº 128/2026-5-P

Hace 11 horas

EXPTE. N°405/26

Hace 1 día

EXPTE. N°6789/2026-1-C

Hace 2 días

EXPTE. N° 405/26

Hace 2 días

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba