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Resolución Municipal No 538/25

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EDICTO

La Municipalidad de Las Garcitas, Provincia del Chaco, a cargo del Sr. Intendente Municipal Sergio Andrés Dolce, Secretaría de Gobierno a cargo del Sr. Enzo Raúl Machado, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de José Bernardo Vigil Pando, Identificados como: MZ: 2 (S/C) – PC: 2, Sección “A” Circunscripción II, de Las Garcitas – Chaco, a fin de reputarse de dominio público Municipal; publicación conforme lo ordenado en la Resolución Municipal Nº 538/25, Artículo 1º en los términos de la Ley Nº 24.320/94. El presente deberá publicarse por tres días en el “Boletín Oficial” y en Diario de circulación provincial – Las Garcitas, 28 de noviembre de 2025 – Sr. Sergio Andrés Dolce, DNI: 26.968.443 – Intendente – Sr. Enzo Raúl Machado- DNI: 37.478.495, Secretaría de Gobierno. Vto. 01/12.- Enzo Raúl Machado- Secretario de Gobierno C.U. 20-37.478.495-2 Municipalidad de Las Garcitas-SERGIO ANDRES DOLCE INTENDENTE DNI/26968443 Municipalidad de LAS GARCITAS.

Vto. 4/5/6/12

https://www.eldiariodelaregion.com.ar/wp-content/uploads/2025/12/05-PAGINA-4.pdf

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Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email 4 de diciembre de 2025
0 10 1 minuto de lectura
Photo of Cooperativa La Prensa

Cooperativa La Prensa

Cooperativa de Trabajo y Consumo Ltda La Prensa

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