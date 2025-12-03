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Resolución Municipal Nº122/2025

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EDICTO

La Municipalidad de Laguna Blanca, Provincia del Chaco, a cargo de la Sra. Intendente Municipal Doña Claudia Lorena PANZARDI, Secretaria de Gobierno a cargo de la Sra. Silvia Beatriz RAMIREZ, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de PEDRO LAVAGNO y/o quien se crea con derecho sobre los inmuebles identificados como: CIRCUNSCRIPCIÓN: III, SECCIÓN: C, CHACRA: 4, PARCELA: 13, de Laguna Blanca– Chaco, a fin de reputarse de dominio público Municipal; publicación conforme lo ordenado en la Resolución Municipal Nº122/2025, Articulo 3º en los términos de la Ley Nº24.320/94. El presente deberá publicarse por tres días en el “Boletín Oficial” y en Diario de circulación provincial– Laguna Blanca, 02 de diciembre de 2025– Sra. Claudia Lorena PANZARDI– Intendente– Sra. Silvia Beatriz RAMIREZ- Secretaria de Gobierno.

Vto. 04/12/2025

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