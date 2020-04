Reunión cumbre de la AFA para definir el futuro del fútbol

El fútbol argentino avanza hacia una reestructuración obligada por la pandemia de coronavirus, que contempla dar por terminada la temporada 2019/20 o reanudarla a fin de año (uno de los grises) y suspender los descensos hasta 2022 en todas las categorías, pero mantener los promedios en Primera División, que volverán a tener vigencia ese mismo año. En ese marco, se esperan resoluciones para las categorías del ascenso.

El Comité Ejecutivo de AFA tiene previsto reunirse virtualmente hoy para tomar definiciones sobre todos los torneos, y el consenso alcanzado entre dirigentes en las últimas horas es ponerle punto final a la actual campaña, como sucedió recientemente en la liga de Países Bajos, debido a la incertidumbre que genera la emergencia sanitaria en el país.

Sin fecha cierta de regreso a las canchas, al menos hasta septiembre, los directivos de la Superliga entienden que la temporada actual quedó desvirtuada y que no es posible decidir los tres descensos a la Primera Nacional estipulados inicialmente, confiaron a Télam fuentes de la organización que conduce Marcelo Tinelli.

La suspensión de los descensos se mantendrá también durante toda la temporada 2021, que irá de enero a diciembre -como lo sugirió la Conmebol- con un campeonato largo de 26 equipos (los 24 que componen hoy la Primera División y los dos que asciendan del Nacional).

Recién en 2022, con 28 equipos acumulados en la máxima categoría, volverán a implementarse los descensos en un número a definir y mediante el sistema de promedios, considerando los puntos sumados en las campañas previas (2019/20 -la actual- y 2021) y la propia de ese año que nuevamente terminará en diciembre.

La dirigencia del fútbol argentino evalúa también un torneo de transición para lo que resta del año.

DEFINICIONES

El Comité Ejecutivo de la AFA se resolverá el futuro de los torneos, clasificaciones a las copas, descensos y ascensos.

Se aprobará que la Copa de la Superliga se dé por terminada, pero los puntos obtenidos en la primera fecha se sumarán para la tabla anual de clasificación a las Copas. Así, los primeros cuatro: Boca, River, Racing y Argentinos- tendrán su lugar en la Libertadores, mientras que del quinto al décimo jugarán Sudamericana. Estos son: Vélez, San Lorenzo, Newell’s, Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia y Lanús. Mientras que los dos juegos que no se disputaron: Defensa vs. Estudiantes y River vs. Atlético Tucumán- quedarán suspendidos.

Además, quedan dos cupos para la Libertadores, uno por la Copa de la Superliga y otro por la Copa Argentina, que todavía no está claro cómo se repartirán, aunque sería en cancha y con un torneo a definir que todos esperan se pueda disputar desde septiembre.

Con respecto a las categorías de ascenso se van a definir en cancha, siempre y cuando el brote de la enfermedad lo permita.

Más complejo es el escenario de la actual Copa Libertadores porque hay países muy complicados con la enfermedad, como Brasil y Ecuador, y el riesgo con los viajes se multiplicaría de forma exponencial.