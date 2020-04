Ricardo González: “Porque le gusta jugar, Scola irá a Tokio el año próximo”

Ricardo González, excapitán del seleccionado argentino de básquet campeón del mundo de 1950 en el Luna Park, confía en que Luis Scola participe de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se postergaron para 2021, época en que Luifa tendría 41 años.

«Scola está en su plenitud. Yo no le puedo decir y enseñar nada, porque él las sabe a todas; pero, si le pudiera decir algo es que vaya a los JJ. OO. del próximo año. Porque a él le gusta jugar, no me quedan dudas que va a ir Tokio «, declaró González, de 95 años, en diálogo con Super Deportivo en Radio Villa Trinidad.

El debate surgió días atrás, cuando la mujer del oriundo de Floresta escribió un enigmático mensaje que decía «Game Over» tras la decisión que tomó el Comité Olímpico Internacional (COI) con respecto de la cita olímpica y el avance global del coronavirus.

Incluso, el propio Scola no se quedó atrás y también puso en duda su participación ante un medio radial al asegurar que «un año más es un golpe» y que «las chances de jugar son menores a los 40 años». Además, ese día no condicionó su eventual participación ante la continuidad o no de Sergio Hernández.

Por su parte, González guardó algunos elogios para Emanuel Ginóbili. «Manu es un fenómeno. El mejor. Algunas cosas que hacía Ginóbili las hacía yo en su momento y si tuviéramos que jugar un uno contra uno, me gana tranquilo; pero, no me achicaría, je. Eso sí, los dos cuando tendríamos 40 años”.

“Estos chicos no se retiraron porque el físico no les daba más, todo lo contrario, ellos aman jugar y le gusta jugar, el tema que el desgaste y el esfuerzo realizado hizo que hayan dejado», añadió.

La selección nacional que dirige Sergio “Oveja” Hernández se clasificó directamente a los Juegos Olímpicos luego de conquistar un memorable subcampeonato del mundo en China 2019, con Luis Scola, el ala pivote, como una de sus piezas fundamentales.