River comenzó a entrenarse en la «burbuja» sanitaria

River Plate comenzó su «burbuja» sanitaria en Ezeiza, enfocado en la reanudación de la Copa Libertadores. El plantel del Millonario se concentrará hasta el sábado para afrontar la parte más dura de los entrenamientos pensando en el certamen continental.

La delegación quedó concentrada en el hotel Holiday Inn. La idea es que sólo salgan para ir al River Camp, donde harán las prácticas de fútbol bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. En la jornada de ayer, los futbolistas trabajaron en doble turno.

El domingo, se conocieron los resultados del testeo al que se sometieron los jugadores, integrantes del cuerpo técnico y empleados: no se registró ningún caso de coronavirus. El arquero Ezequiel Centurión, único positivo hasta el momento, continuará aislado y se someterá a un nuevo análisis en los próximos días; pero, no se sumará a la concentración con sus compañeros.

Por otra parte, Jorge Moreira, quien regresó de su préstamo en Portland Timbers de la MLS, se sumó a la delegación que concentrará en Ezeiza (ocupará el lugar del juvenil Franco Paredes, quien se fue a préstamo a Defensa y Justicia, al igual que Enzo Fernández).

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo volverá a jugar por Copa Libertadores frente a San Pablo, como visitante, el jueves 17 de septiembre, por la 3ª fecha del Grupo “D”.

NO ESTUVO QUINTERO

Juan Fernando Quintero no se presentó ayer al entrenamiento de River en Ezeiza y en las próximas horas quedará oficializada su venta a Shenzhen, de China. El colombiano se despidió el sábado de sus compañeros y se previó que no regresara.

Su transferencia le dejará al Millonario una suma cercana a los 10 millones de dólares y se firmaría hoy. Lo único que resta definirse es si su nuevo club le exige partir de inmediato o si tendrá algunos días de vacaciones previas al viaje.

COLOCCINI ENCENDIÓ LAS ALARMAS

San Lorenzo comenzó la mañana de ayer con las alarmas encendidas. La nueva semana de entrenamientos en el predio de la AFA en Ezeiza inició con la baja de Fabricio Coloccini, quien presentó un cuadro febril.

Con ese único síntoma de coronavirus, el defensor del Ciclón se comunicó con el médico de la institución y recibió la recomendación de no presentarse a los trabajos matutinos.

En principio, en San Lorenzo están a la espera de su evolución para determinar cómo proceder. Mientras el cuadro no empeore y el único síntoma de la enfermedad sea la fiebre, Coloccini volverá lo antes posible a entrenarse. Si no presenta otros síntomas, no será hisopado antes de reincorporarse al grupo encabezado por Mariano Soso.

LOS ROMERO, EN CUARENTENA

El médico infectólogo Pablo Presa, quien trabaja en San Lorenzo, brindó precisiones respecto de las tareas que están llevando a cabo en el club y, al ser consultado sobre la situación de los hermanos Ángel y Oscar Romero, avisó: «Tendrán que hacer los 14 días de cuarentena como cualquier persona».

«A los hermanos Romero se les hará el hisopado y, si dan negativo, se sumarán a los entrenamientos con el resto del plantel. Pero, deberán hacer los 14 días de cuarentena como cualquier persona que llega al país», avisó.

De esta manera, se cae la posibilidad que reciban un permiso especial para hisoparse y, de dar negativo, sumarse directamente a la burbuja del Ciclón.

En otro orden, dijo: «Los testeos se hacen una vez por semana. Dieron todos negativos. El chico que dio positivo es asintomático y se encuentra bien. Está cumpliendo la cuarentena. Hay que ser muy cuidadosos porque si se enferma uno, se enferman todos. Es un efecto dominó», cerró.