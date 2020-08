River: el arquero Franco Armani no piensa en irse a Europa

En tiempo de cuarentena las reuniones por zoom se volvieron un clásico y ayer se dio una que tuvo como protagonistas a Rodolfo D’ Onofrio y la representación de Franco Armani.

El presidente de River y Martín Aráoz mantuvieron una charla y los hinchas de River se pueden quedar tranquilos: el arquero no dejará el Millonario.

Armani no escuchará ninguna oferta para emigrar al fútbol europeo debido a que su intención es quedarse en Argentina porque, además de estar muy cómodo en River, piensa en la continuidad en la Selección.

El arquero tiene como uno de sus objetivos estar presente en el próximo Mundial de Qatar con el representativo nacional y considera que tiene más posibilidades de seguir en el fútbol argentino.

El vínculo de Armani con la institución de Núñez es hasta junio de 2022 y la cláusula de rescisión es de 20 millones de dólares.

SU RETIRO EN NACIONAL

En los últimos días, los hinchas de River recibieron con alegría la noticia de que Franco Armani no tenía ninguna intención de escuchar ofertas, ya que quería permanecer en el club. Sin embargo, el arquero declaró en un medio colombiano que quería terminar su carrera en Atlético Nacional, por lo que su salida de Núñez se terminará dando más temprano que tarde.

«Atlético Nacional es todo. Fue el equipo que creyó en mí, que confió, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Me quiero retirar ahí. En mi despedida me comprometí con el hincha; lo prometido es deuda», expresó el 1 con Rincón del Deporte.

Lo cierto es que, a los 33 años (cumple 34 el 16 de octubre), la intención del de Casilda es permanecer en el Millonario porque considera que así tendrá más chances de seguir en la Selección y llegar al Mundial de Qatar 2022. Justamente en julio de ese año se termina el actual contrato que lo vincula al club de Núñez, cuando ya esté pronto a cumplir 36. Tal vez, en ese momento, será tiempo de regresar a Colombia.

OCHO CASOS DE CORONAVIRUS

Liga de Quito, uno de los rivales en el grupo de River en la Copa Libertadores, cuya fecha tentativa de reinicio es el 15 de septiembre, anunció que en su plantel tiene ocho casos positivos en coronavirus, entre ellos dos jugadores.

«Se realizaron un total de 54 pruebas, de las cuales ocho dieron resultado positivo: son dos jugadores, dos miembros del equipo médico, uno del cuerpo técnico y tres colabores, quienes ya han sido aislados, conforme establece el protocolo sanitario», detalló el club ecuatoriano en un comunicado.

Liga de Quito, que cuenta con tres argentinos en el plantel (el arquero Adrián Gabbarini y los mediocampistas Ezequiel Piovi y Lucas Villarruel), suspendió un amistoso que tenía previsto disputar ayer contra Sociedad Deportiva Aucuas.

Liga de Quito, River, San Pablo de Brasil y Dep. Binacional de Perú integran el Grupo “D”. En marzo, antes de la suspensión por la pandemia, se jugaron dos fechas. Liga de Quito goleó 3-0 a River como local y debería jugar la revancha en el Monumental el 20 de octubre.

Antes, visitaría a Binacional (el 15 de septiembre), recibiría a San Pablo y a Binacional (el 22 y 29 de septiembre, respectivamente).

River, que perdió con la Liga y goleó 8-0 a Binacional en la otra fecha que pudo jugar en marzo, tendría que viajar a Brasil para enfrentar a San Pablo el jueves 19 de septiembre y a Perú para visitar a Binacional el 22 de ese mes, según el calendario de la Conmebol.