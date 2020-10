River inició los trámites para nacionalizar a Rafael Borré

River no incorporó jugadores y perdió piezas clave como Lucas Martínez Quarta, Ignacio Scocco y Juan Fernando Quintero. El objetivo de la dirigencia fue acomodar las finanzas. Sin embargo, el club dio un paso en las últimas horas que podría ser un indicio para un movimiento futuro en el mercado de pases: inició trámites para nacionalizar a Rafael Santos Borré.

El delantero colombiano, que llegó al Millonario en agosto de 2017, residió en Argentina durante dos años de manera ininterrumpida, tal como exige la Dirección Nacional de Migraciones para otorgarle a un extranjero la Carta de Ciudadanía Argentina.​ Esta opción fue aprovechada por Boca con Frank Fabra, quien no ocupa cupo desde el año pasado.

Pero más allá de estas cuestiones, lo cierto es que River quiere evitar que Borré se vaya libre en junio de 2021, cuando finaliza su contrato. De hecho, podría comenzar a negociar con otros clubes a partir de enero. Si esto ocurriera, ni el Millonario ni el Atlético de Madrid (cada uno es dueño del 50 por ciento del pase) embolsarían dinero.

La intención de River es extender el vínculo con el colombiano, pero para ello está obligado a comprar un 25 por ciento más del jugador al Atlético, lo que significaría una erogación de 3.5 millones de euros. La segunda opción, siempre que el futbolista esté de acuerdo, es que el Colchonero decida poner 7 millones de euros para recomprar al colombiano.

MOREIRA, LA PREOCUPACIÓN

El plantel de River llevó adelante una nueva práctica en el predio que tiene en Ezeiza y la novedad de la jornada fue que Jorge Moreira finalizó con una molestia muscular.

Según confirmó River en sus redes sociales, Moreira tiene una molestia muscular en el recto derecho y seguirán su evolución para ver si le hacen o no estudios.

Moreira, quien hoy es la alternativa de Gonzalo Montiel, que se encuentra con la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas, se suma a Fabrizio Angeleri, el lateral izquierdo suplente que también está lesionado.

En el amistoso frente a San Lorenzo, Angileri sufrió una distensión en el isquiotibial de su pierna derecha y se encuentra en plena recuperación.

River se prepara para la vuelta de la Copa Libertadores de América, que será el martes que viene y ante Liga de Quito, y Marcelo Gallardo esperaba poder jugar esta semana algún amistoso.

Sin embargo, River no encontró por el momento un rival y como no jugará el fin de semana por la proximidad del encuentro ante Liga de Quito, es muy posible que no tenga amistosos esta semana.

El encuentro, que se jugará en la cancha de Independiente debido a que el estadio Monumental está en remodelación, definirá el primer lugar del grupo. Los dos equipos que están clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores.