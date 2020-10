River: Matías Suárez está en el radar de un club brasileño

Desde Brasil tienen la intención de llevarse a Matías Suárez, pero en River no quieren venderlo, sobre todo, porque ya perdieron a Lucas Martínez Quarta a Fiorentina en medio de la disputa de la Copa Libertadores 2020.

Hoy, el club que quiera llevarse al delantero, quien tiene contrato hasta 2022, tendrá que poner unos 15 millones de euros limpios sobre la mesa. Pero, no siempre se cumple a rajatabla la regla de la cláusula de salida, como la negociación entre Racing y Atlético Mineiro por Matías Zaracho.

De todas maneras, ayer hubo novedades sobre la apertura del libro de pases en el país vecino y quien aportó más detalles sobre la negociación fue Cristian Colazzo, representante del cordobés.

«Lo pretenden dos clubes, pero me reservo. De México, también me hablaron. La intención de llevárselo la tienen muchos, pero después hay otros factores que influyen en la negociación como la cláusula o que él está muy cómodo en River», declaró el mánager.

Y, aclaró: «El interés puede ser muy concreto, pero la cláusula es alta y River lo necesita. No sé si se iría por ese número».

En cuanto a la postura del exBelgrano, quien desde Argentina tiene más chances para participar de las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América 2021, el empresario explicó: «No sé si lo va a seducir. Primero tiene que llegar y después lo va a decidir River, el dueño de la ficha. No lo hemos hablado con él, le queda tiempo de contrato. Seguramente pueda tener una transferencia más».

LO DESCARTÓ

Rodolfo D’ Onofrio, presidente de River, no tuvo dudas en descartar cualquier posibilidad de salida. «No llegó ninguna oferta, y es probable que si llegara alguna va a ser que no. La idea que tenemos es mantener el equipo como está, las ventas que hicimos algunas preferiríamos no haberlas hecho, pero cuando un jugador toma la decisión como (Lucas) Martínez Quarta o (Juanfer) Quintero, uno no puede oponerse porque hace al futuro de ellos. Si ustedes supieran la cifra que recibe Quintero en China se van a dar cuenta por qué priorizó la solución económica de su vida, y lo comprendo», declaró.

Por último, confirmó: «No hay ninguna oferta por Suárez y River no tiene ningún interés en que Suárez se vaya; todo lo contrario, él cada vez se siente mejor en el club».

ANDRADA Y SALVIO SE SUMARON A BOCA

Esteban Andrada y Eduardo “Toto” Salvio se sumaron ayer a los entrenamientos de Boca, después de su participación con la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas. El resto de los convocados (Frank Fabra, Jorman Campuzano y Carlos Zambrano) recién lo harán hoy.

Los dos colombianos y el peruano fueron hisopados y recién luego del resultado podrán volver a trabajar junto a sus compañeros. Además, Gonzalo Maroni se recuperó de la lesión y el único que se movió aparte fue Mauro Zárate, afectado a un desgarro en el isquiotibial izquierdo.

El plantel trabajó de cara al amistoso de hoy frente a Estudiantes de Río IV, que se jugará a las 9 en el predio que Boca tiene en Ezeiza. La formación sería muy similar a la que se presentó el miércoles en la derrota 2-0 frente a Arsenal: mayoría de suplentes y también algunos juveniles.

Por otra parte, el equipo que dirige Miguel Ángel Russo se presentará ante Caracas, el jueves desde las 21.30 en La Bombonera, por la última fecha del Grupo “H” de la Libertadores. El Xeneize ya se aseguró el primer puesto y solo le resta cómo terminará entre los líderes para la definición de las siguientes instancias.