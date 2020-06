River no para y apuesta por la vuelta a los entrenamientos

Mientras otros equipos como Boca tienen “vacaciones” por una semana, en River mantienen los trabajos a distancia y aguardan la cumbre de mañana en AFA para definir un protocolo de sanidad.

Más de dos meses y medio sin partidos oficiales, 71 días desde que comenzó el aislamiento obligatorio y casi el mismo tiempo con entrenamientos vía Zoom. Pero, la “nueva normalidad” comenzó a hacer mella en algunos planteles. Boca, por ejemplo, pidió “vacaciones” y Miguel Ángel Russo las concedió. Pero, en la vereda de enfrente el camino –por ahora- es el opuesto: en River siguen las prácticas y apuestan a volver a las canchas cuando antes.

Mañana, en AFA (en realidad, vía videollamada), podría comenzar a tomar forma la vuelta de los entrenamientos en el campo de juego. Allí se discutirá un protocolo de sanidad en una reunión pautada para las 15 en la que participarían entre siete y 10 presidentes de clubes. La noticia la confirmó el mismo Nicolás Russo, presidente de Lanús y miembro del Comité Ejecutivo.

River, que había sido el principal impulsor de parar la pelota (no se presentó a disputar su partido ante Atlético Tucumán), ahora vería con buenos ojos retomar los entrenamientos. Está claro que aguardarán el visto bueno del Gobierno, pero desde el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo no ven la hora de volver a las canchas.

El primer país de Sudamérica en confirmar la vuelta oficial del fútbol fue Paraguay, que anunció el inicio de entrenamientos individuales para el 8 de junio, los grupales para el 22 y el regreso de los partidos para el 17 de julio. Vale remarcar que ese país es uno de los menos afectados por la pandemia de coronavirus, con 964 casos (466 recuperados) y 11 muertes.

IVÁN ROSSI DEFINE SU FUTURO

El volante, de presente fuera de la consideración de Marcelo Gallardo, contó que vive momentos de incertidumbre sobre su futuro: «Siempre es bueno estar ligado a River, pero si quedo libre, la idea es pegar el salto».

Rossi, quien pocos días atrás lamentó haber quedado fuera de la consideración de Gallardo en River con una frase lapidaria («soy un boludo por no haber aprovechado mi oportunidad»), habló ahora sobre su futuro, ya que en un mes finaliza su vínculo con River y deberá definir si va por la renovación o por la salida.

«Mi contrato con River se vence en junio, estamos viendo con la dirigencia y mi representante si renovamos o no. Siempre es bueno estar ligado a un club como River pero, si me quedo con el pase en mi poder, la idea es intentar pegar el salto a Europa», le dijo el volante a Ataque Futbolero, de FM 94.7.

«La oportunidad de jugar en Europa la tuve a los seis meses de llegar a River. La desestimé porque era muy temprana, quería probar en el club y no me arrepiento», contó, y no eludió una nueva autocrítica: «En River entrenaba a media máquina y al lado mío (Leonardo) Ponzio entrenaba como loco».