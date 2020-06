River sufrió una demanda millonaria por Milton Casco

A todos los problemas que tiene por cuotas pendientes por varios jugadores, River acaba de sumar un nuevo dolor de cabeza: Atlético María Grande hizo una demanda por los derechos de formación de Milton Casco.

El club de Entre Ríos reclama $ 5.000.000 por el lateral izquierdo del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, quien se formó en la institución de aquella ciudad.

Esto se suma a los compromisos que River debe asumir con Liverpool de Uruguay, Karpaty Lviv, Godoy Cruz, Al-Ahli, Porto y Belgrano por Nicolás De la Cruz, Paulo Díaz, Jorge Carrascal, Fabrizio Angileri, Matías Suárez y Juan Fernando Quintero (la cifra total de lo que deberían abonar superaría los U$S 6.500.000).

LAMENTO CORRENTINO

Desde Brasil, donde milita en Goiás, el delantero correntino Daniel “Keko” Villalva recordó su paso por River y cuestionó su salida a Veracruz luego de consagrarse campeón en el Torneo Final 2014 con Ramón Díaz. Fue uno de los jugadores que atravesaron uno de los momentos más duros de la historia de la institución y que se quedaron para pelearla.

«El último torneo que jugué en River en 2014 fue el mejor de mi carrera. Creo, que me apresuré en irme. Sentí que no iba a tener mucha participación con Marcelo Gallardo. No me lo dijo él», explicó Keko.

FALLO EN CONTRA DE GASTÓN SILVA

El defensor Gastón Silva recibió ayer una mala noticia en relación a su futuro. Es que la Asesoría Legal de la AFA le negó la libertad de acción en medio de su conflicto económico con Independiente. La refutación se basa en que su argumento fue «infundado» y «apresurado».

Esto quiere decir que el uruguayo sigue siendo futbolista del Rojo y si mañana empezaran los entrenamientos tendría que presentarse en el predio de Villa Domínico.

Ahora, Silva, que no formó parte del convenio junto con el resto de sus compañeros y recurrió a las acciones legales ante la falta de pago, elevó el reclamo ante la FIFA -el mismo sistema al que acudió para llegar al país- y tendrá que sentarse a negociar el saldo de su deuda con los dirigentes, quienes quieren pagarle para no perder el capital del club y luego vender su pase, ya que la relación entre ambas partes es irremontable.

«Ya se mandaron las cartas documentos. El jugador se equivocó en el método, hizo un reclamo de otro país y acá las leyes laborales son distintas. O viene a arreglar con el club para su continuidad o el que tenga la voluntad de llevárselo va a tener que pagar la cláusula de ocho millones de dólares», declaró Pablo Moyano.