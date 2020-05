River: trabajo intenso de Pratto para ponerse fino

Con una significativa merma desde lo físico, Lucas Pratto perdió definitivamente un lugar en los últimos tiempos del River que comanda Marcelo Gallardo, pero ahora aprovecha el parate por la pandemia de coronavirus para ponerse a punto y llegar de la mejor manera al reinicio.

El Oso, héroe con sus goles en La Boca y Madrid de la definición de la Libertadores 2018, fue suplente desde mediados de 2019 en adelante tras una lesión en el sacro y no convierte goles desde la Recopa Sudamericana ganada frente a Athletico Paranaense, a fines de mayo pasado.

El puesto del delantero de 31 años, por quien en Núñez pagaron más de 14 millones de dólares a San Pablo, quedó en manos de Rafael Santos Borré, quien se afianzó como hombre de área en el Millonario y terminó como goleador de la última Superliga.

Sin embargo, ante la posible chance de partir que podrían tener el colombiano y también Ignacio Scocco, Pratto quiere ponerse fino físicamente para estar en carrera nuevamente.

FRANCESCOLI: “NACHO FERNÁNDEZ SE PARECE A MI”

Enzo Francescoli, actual secretario técnico de River quien también es ídolo del club por su etapa como futbolista, aseguró que un jugador del actual plantel se parece mucho a él, al menos desde lo físico: Ignacio Fernández.

«Por aspecto, sin dudas es muy parecido. Desde la imagen física se parece muchísimo a mí y con Nacho nos reímos de eso. A veces veo sus piernas y me acuerdo de las mías. O miro alguna foto vieja y noto que tenemos bastante semejanza en la imagen. Porque ya futbolísticamente hablando, al ser zurdo cambia completamente la cosa. Lo bueno es que Nacho hizo un camino espléndido en el club. Ojalá, espero, nos siga dando muchas satisfacciones», expresó.

Por otra parte, se refirió a la situación de varios de los jugadores del plantel. Primero, sobre Ignacio Scocco, quien finaliza su vínculo a mitad de de año. «Esperamos su decisión. Creo que fui claro: él debe decidir», dijo.

Además, le bajó el tono a la discusión sobre una posible salida de Lucas Pratto, cuyo representante deslizó que podría irse: «Es parte de lo que encontró Pratto cuando llegó y de lo que sigue encontrando hoy, así que eso no creo que cambie nada. Así fue siempre desde que dirige Gallardo. Creo que va a depender mucho de lo que hablábamos antes, e insisto con esto: no sabemos si va a haber mercado si va a volver el fútbol. Pero la realidad no hay nada», sentenció.

PELLEGRINO: “DIEGO SEGUIRÁ EN GIMNASIA”

Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia, aseguró que Diego Armando Maradona continuará como entrenador una vez que se reanude el fútbol en la Argentina con el equipo asegurado en Primera ante la anulación de los descensos, aunque todavía no extendió su contrato vigente hasta agosto.

«Todavía no hablamos acerca de su renovación», expresó el mandamás tripero en diálogo con 221 Radio, donde explicó que «la idea es que siga y armar un equipo competitivo sin la presión» de mantener la categoría.

Al mismo tiempo, Pellegrino contradijo la postura de Sergio Marchi (Agremiados) y el capitán Lucas Licht de mantener vigentes los descensos. «La decisión está tomada y no habría hasta el 2022. Lo que dijeron es más una expresión de deseo», comentó.