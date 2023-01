Robaron una avioneta y se estrellaron: hay cinco personas muertas

Por segunda vez en menos de tres meses, roban una avioneta en la provincia. La primera fue el 25 de diciembre del Aeroclub de Resistencia. El miércoles por la madrugada, robaron una avioneta marca “Cessna” que cayó en inmediaciones del Lote 11, a cinco kilómetros del casco urbano de la localidad de Villa Ángela, y murieron 5 personas según informó el fiscal a cargo. Además, desde la Policía comunicaron que el vehículo habría sido robado desde el Aero Club local.

Un llamado al 911 del peón del establecimiento que, casualmente, en conjunto con un compañero de trabajo se encontraban despiertos y vieron el momento de la caída de la avioneta. Según los testigos, la aeronave se deslizó aproximadamente 200 metros “por donde se esparcieron los restos del avión y hubo una explosión. Seguido, un incendio que fue breve pero muy intenso”, explicó. Producto del hecho, asegura que fallecieron cinco personas: “Uno de los cuerpos salió despedido muerto, y los otros cuatro están calcinados completamente irreconocibles en lo que era la cabina del avión”, contó.

La caída del avión se habría dado a poco del despegue, con una distancia de entre 7 a 10 kilómetros del casco céntrico de la ciudad según explica el secretario, quien sostuvo que esto es “muy cerquita” de la zona urbana, lo cual, sostiene “iba a ser un desastre” si se estrellaba allí.

“La hipótesis que tenemos, casi con seguridad, es que estas cinco personas vinieron a robar el avión, ya que barretearon el ingreso al Aero club con un alicate grande, cortaron las medidas de seguridad, vulneraron el hangar y sacaron el avión”, agregó el fiscal.

Finalmente, Ríos contó que ya se comunicó con la Policía Aeroportuaria de Misiones, aunque precisó que “nosotros sí ya hicimos algo, porque tenemos facultades para eso, se secuestraron determinadas cosas que no podemos arriesgar a la pérdida, y que a su vez no hacen a la dinámica porque no son determinantes, y tampoco nos interesa el motor. Pero queremos coordinar con seguridad aeroportuaria para coordinar los pasos a seguir”, y remarcó que ahora “estamos con urgencia para trasladar los cuerpos a la morgue para su posterior identificación”.

La avioneta en cuestión, según informó la Policía, habría caído en el interior de un campo privado y, en primera instancia, no tendría identificación visible. En tanto que, según declaró el fiscal, los dos peones que fueron testigos del hecho ya habrían declarado en la causa mientras avanza la investigación.

ROBO Y DAÑOS

El secretario del Aeroclub, Victor Abel Díaz, explicó que la nave robada cotiza entre $1.200.000 y $1.500.000 dólares, y cuenta “con una aviónica muy moderna. Similar al que se llevaron del Aero Club Chaco, pero es un modelo 2019, más nuevo”. “El encargado fue a la zona de siniestro y me dijo que no sirve más el avión, se prendió fuego, los cuerpos estaban carbonizados”, contó.

En cuanto a las hipótesis del robo que se encuentra en plena investigación, sostuvo que “indudablemente han hecho un seguimiento, logística, una serie de investigaciones como movimientos y qué tipo de aeronaves cuenta la institución”, y contó que “somos una institución que están abiertas las puertas a toda la comunidad”, e indicó que “se toman los recaudos, pero nosotros, al ser un aeródromo público no controlado, tenemos un encargado, que está con problemas (familiares), así que esperaron los momentos en que se retiró y que acá queda todo cerrado, expuesto a que puedan hacer lo que han hecho”.

Por su parte, Díaz explicó que el lugar cuenta con cámaras de seguridad retiradas a unos 60 metros que “están enfocadas a ciertos sectores”, en las cuales, anticipó que se ve que los delincuentes “salieron directamente de la plataforma, no cargaron combustible y salieron hacia la ciudad de Villa Ángela”. También, agregó que los hangar cuentan con cámaras propias, las que ahora estarían siendo revisadas por personal de la Policía.

Por otro lado, adelantó que “vamos a evaluar en comisión directiva cuáles van a ser las direcciones de aquí en más para brindar seguridad”, y explicó que “nosotros estamos un poco retirados del casco céntrico, indudablemente esto está expuesto al accionar de esta gente”. “Las imágenes, te entra miedo de esos tipos que vienen decididos a todo. Uno lo hace con convicción de llevar adelante una institución sin fines de lucro, y nosotros lo estamos haciendo ad honorem los que formamos la comisión directiva, y viene este tipo de gente y te llega para hacer este acto de vandalismo terrible”, concluyó.