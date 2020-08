Robert Rojas se incorporó a las prácticas del Millonario

El defensor paraguayo Robert Rojas se sumó a los entrenamientos de River en el predio de Ezeiza, luego de cumplir las dos semanas de cuarentena obligatoria desde su llegada de Paraguay.

Con la incorporación de Rojas, el plantel que conduce Marcelo Gallardo está completo en su regreso a la actividad salvo por el arquero Ezequiel Centurión, único jugador que dio positivo en coronavirus y se encuentra en aislamiento.

El colombiano Juan Fernando Quintero cumplió las dos semanas y se unió a los entrenamientos, y hoy fue el turno del Sicario Rojas, último extranjero en regresar, para completar el equipo.

Rojas, que volvió en auto al país desde Peguahomi, su tierra natal, además de hacer trabajo físico en su casa se entrenó con el seleccionado paraguayo, mostró un estado bueno que le permitió completar el primer día de ejercicios sin problemas.

El defensor integró el grupo que trabajó en el primer turno con Matías Suárez, Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Elías López, Franco Paredes y Cristian Ferreira.

Mañana, el defensor de la selección guaraní se entrenará con Quintero y Suárez (quedó varado en Córdoba y se sumó el jueves) desde las 10 en River Camp. El resto del plantel tendrá descanso.

EL CALENDARIO

Según el calendario de la Conmebol, el Millonario debería viajar a Brasil en un mes para enfrentar el jueves 17 de septiembre a San Pablo en el Morumbí, por la 3ª fecha del Grupo “D” de la Libertadores. Cinco días más tarde tendría que jugar también de visitante contra Binacional, de Perú, que por ahora mantiene su localía en la altura de Juliacá aunque no descartan que el partido se traslade a Lima.

PIPA DESCARTADO

El goleador argentino Gonzalo Higuaín difícilmente retorne a River en el corto plazo y por el momento continuará en Juventus, de Italia, según lo adelantó ayer su padre Jorge Nicolás Higuaín, exjugador de Boca, River y San Lorenzo, entre otros clubes.

«Es casi imposible que Gonzalo juegue en River, además que la Juventus no lo quiere es falso» comentó en alusión al futuro del delantero consignó el periódico italiano TuttoSport. «Es todo inventado, Gonzalo no va a rescindir su contrato con Juventus para ir a otro club», amplió Jorge Higuaín.

No obstante, lo rumores indican que Higuaín no continuará en Juventus, porque el nuevo DT Andrea Pirlo no contará con él.

FERNÁNDEZ NO VIENE

Eduardo Coudet, entrenador de Inter de Porto Alegre, reconoció que no podrá tener en su equipo a Ignacio Fernández, mediocampista de River, porque el club no tiene el dinero suficiente para realizar la inversión.

«No tenemos dinero. Hoy no hay nada, pero Inter hace las cosas bien, está organizado, se mantiene al día con los jugadores, no podemos desviarnos de eso. Sería una mentira si dijera que no quiero contar con Nacho. Pero, no podemos hacer una operación como esa», señaló el técnico.

Coudet elogió al jugador de River pero aseguró que tiene clara la realidad del club brasileño: «Elegí dejar Racing para conducir un «Súper Inter» pero pasaron muchas cosas y el discurso cambió en el club. Hay que tener inteligencia para conseguir jugadores y tener imaginación. Debo conformar un equipo bueno y barato, creo que puedo hacerlo». El equipo de Porto Alegre es uno de los tres punteros el certamen brasileño junto a Paranaense y Mineiro.