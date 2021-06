Robo de vacunas en Quitilipi: “Encontramos frascos rotos en la vereda”

El Ministerio de Salud Pública de Chaco denunció penalmente el faltante de 51 dosis de vacunas contra Covid-19 del vacunatorio ubicado en el club Social de Quitilipi. La presentación en la comisaría local fue realizada el domingo por la encargada del vacunatorio, Laura Gómez; y el director del hospital «Doctor Emilio F. Rodríguez», José Gastaldo, luego de que los responsables del control de temperatura dieran cuenta de lo ocurrido.

Tras conocerse el hecho públicamente, ayer el intendente de Quitilipi, Ariel Lovey, informó que “no se pudo dar todavía con las personas que realizaron este hecho”, dio detalles de lo ocurrido, y lo calificó como “un hecho vandálico o simplemente para causar daño”.

“Las vacunas fueron sustraídas del club Social, que se encuentra en la parte céntrica de Quitilipi, donde se realizaba la tarea de vacunación: 50 dosis de la vacuna AstraZeneca (correspondiente al lote ADX8674) y un frasco monodosis de Sinopharm (lote 2021030372), que era para una persona que está con un problema de salud”, contó Lovey en declaraciones a radio Libertad.

En cuanto a la investigación, el jefe comunal señaló que “no se entienden los motivos”. “Encontramos algunos frascos rotos tirados en la vereda del club. Por eso, creemos que es un hecho vandálico, pensamos que fue una persona de contextura pequeña porque no hay puertas forzadas y constatamos que ingresaron por el frente”.

“El viernes se hizo la vacunación, como desde hace varios meses en ese lugar que es céntrico y con la capacidad de contener a muchas personas en el distanciamiento adecuado, tenemos el grupo electrógeno, el freezer como nos había solicitado Salud Pública al Municipio. Creemos que ocurrió a la madrugada”, señaló.

Lovey resaltó que, “al encontrar los frascos tirados en la vereda, rotos”, se piensa en “un hecho solamente para causar daño, vandálico, o que los autores desconocían simplemente para qué eran las vacunas. Es llamativo porque en el lugar había otros elementos que se podían robar y no lo hicieron, solamente revolvieron el tacho de la basura y sacaron las vacunas del freezer”, expresó.

No obstante, se mostró preocupado por el destino de las restantes vacunas sustraídas y pidió a la comunidad “no colocarse esas vacunas porque, al sustraerse del freezer, pierden su cadena de frío, la vacuna se inactiva y pueden producir cualquier otro tipo de reacción adversa”.

Sobre cómo continuará la investigación, adelantó que “hay cámaras en comercios aledaños, a los que se está pidiendo colaboración; veremos en el transcurso de las horas qué información podemos recolectar”.

VACUNACIÓN

Consultado sobre la continuidad de la campaña de vacunación en la localidad, recordó que el cronograma de ayer fue suspendido ya que por el robo no se contaban con las dosis necesarias. “Hoy no se vacunó debido a la situación. Iban a esperar a que lleguen más dosis”, confirmó Lovey y destacó: “La campaña venía bien. La verdad que no entendemos este hecho, causaron daño a un montón de personas que estaban esperando su dosis y hoy no la tendrán. No le vemos sentido a extraer vacunas y tirarlas en la vereda, simplemente para producir un daño a la comunidad”, se lamentó.

El intendente destacó además que “este último tiempo se han vacunado entre el 30 y 40 por ciento de la población y en algunos casos se está completando la segunda dosis”. Finalmente, anticipó que el lugar de vacunación se trasladará “a un centro de salud integral (CIC), para poder tener mayor seguridad, ya que las 24 horas hay guardias”.