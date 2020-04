Rodolfo D’Onofrio: «No queremos jugar hasta contar con las garantías”

Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, se refirió ayer a cómo podría continuar el fútbol argentino una vez que se pueda reanudar la actividad después de la pandemia de coronavirus.

«Para mí no se va a poder jugar al fútbol hasta mediados de la primavera”, destacó D’Onofrio y explicó: “No nos podemos arriesgar si el virus todavía está circulando. «Hablé con Gallardo, no queremos jugar hasta tener las garantías de que nadie se puede contagiar».

El dirigente, en diálogo con radio La Red, expresó además: «Tengo la sensación que la Copa de la Superliga no se va a terminar de jugar nunca».

«Es cierto que Boca y River quieren los descensos», admitió D’ Onofrio aunque aclaró: «Si hay fútbol tiene que haber descensos pero si no vuelve este año no podés mandar al descenso a equipos que no jugaron».

EL PARTIDO ANTE ATLÉTICO

D’Onofrio volvió a hacer referencia al encuentro que no se jugó por la 1ª fecha de la Copa de la Superliga y comentó: “Después de ver lo qué pasó, no estuvimos muy errados en no jugar”.

“A raíz del hipotético Covid-19 de Thomas Gutiérrez, (Marcelo) Gallardo habló con los jugadores y coincidimos en pedir no jugar ante Atlético Tucumán y cerrar el club”, explicó el presidente y agregó: «Estamos convencidos que lo que hicimos estuvo perfecto».

«Nosotros mandamos una nota a la AFA y a la Superliga diciendo que no íbamos a jugar el partido. Hablé con Leito (presidente de Atlético Tucumán), a la noche y a la mañana», comentó.

LA ECONOMÍA DE RIVER

D’ Onofrio aseguró que este freno de la actividad «seguramente va a generar una conmoción muy grande en los clubes», afirmó que “el tope salarial no corresponde, en todo caso hay que negociar” y tiró: «En River los jugadores y los empleados están al día, nunca dejaron de percibir su remuneración».

«Todavía no sabemos si algún socio dejó de pagar la cuota, lo sabremos en cinco días cuando nos llegue el informe de los bancos», agregó D’ Onofrio y destacó que la plata de la televisión para el Millonario solamente es “un 5%” de todos los ingresos que tiene la institución.

“PALITOS” A PRATTO Y SCOCCO

Con Matías Suárez y Rafael Santos Borré como la dupla de ataque predilecta de Marcelo Gallardo, mucho se habla en River respecto de qué pasará con los dos futbolistas que tienen que comenzar los partidos en el banco de suplentes.

Ignacio Scocco finaliza su contrato en junio y su futuro es una incógnita, mientras que Lucas Pratto tiene vínculo con el Millonario; pero, en las últimas horas hicieron mucho ruido las declaraciones del representante.

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, se refirió al tema y destacó: «Las declaraciones que hacen los representantes son problema de ellos”.

“Si Pratto tiene algo que decir, lo hablará con Marcelo. Antes de manifestarse públicamente sobre su futuro, los jugadores hablan con Gallardo”, agregó.

En tanto, respecto de Scocco, señaló: «Quiero aclarar que todos los jugadores y empleados de River están al día, y en cuanto al caso de los contratos a vencer, el de Scocco es un tema que está más allá de nosotros. Es él quien iba a decidir su futuro más adelante”.