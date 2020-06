Rogelio Camaraza: «Al NBCh también le solicitó crédito Vicentin»

En contacto con Cadena Sur Chaco, y desde el programa Visión de Radio, el vicepresidente del Nuevo Banco del Chaco (NBCh) , don Rogelio Camarasa relató las intenciones de las autoridades de la empresa Vicentin de solicitar créditos a esta entidad bancaria.

Detalló que los veía como venían en falsa escuadra: “En el Nuevo Banco del Chaco nos quisieron enganchar y no nos engancharon gracias a Dios”, remarcó, aclarando que en este banco no tuvieron acceso ya que sabían que venían con una situación complicada, decidiendo no otorgarles el crédito. Además, “La idea del NBCh es promover el trabajo local, al empresariado local”, aclaró. “Ellos tenían el apoyo de otros bancos, entonces no era una prioridad para nosotros”, definió.

Camarasa también habló sobre la situación de la empresa Vicentín, explicando, “Fue una preparación para quedarse con plata ajena y deberles a todos los productores”, apuntó,

“Yo participo de la idea que tiene que haber un escarmiento para quienes han obrado de esa manera, si la expropiación es la mejor forma no sé, no soy técnico, pero no puede quedar esto impune, y tampoco pueden llevarse cualquiera una empresa tan importante como es esa, y creo que debemos defenderla como empresa argentina, pero no defender a los malandras que anduvieron haciendo trapisonda, porque vendieron la aceitera tres días antes y esa plata desapareció, y la de todos los bancos ”, señaló, “Lo que hicieron no se prepara en un día, esto lo venían haciendo desde hace varios meses, estaban preparando la convocatoria”, remarcó.

También, hablo sobre la pandemia que hoy azota al mundo y las implicancias que tiene en el país y provincia. Con respecto a la provincia también se manifestó sobre las encarnizadas críticas que está recibiendo el gobernador Capitanich, desde adentro y desde afuera, señalando que es una injusticia lo que está pasando y es una injusticia hacer política con esta situación. “Debemos estar todos unidos para tratar de combatir este flagelo”, señaló.

Con respecto al creciente contagio que está padeciendo la ciudad capitalina manifestó que vivimos en una sociedad díscola, le cuesta cumplimentar las medidas de aislamiento social, barbijo, mucho tránsito, eso no pasa en otros lugares, apuntó.

Recordó su paso por la política cuando se enfrentó en interna a Florencio Tenev y Roberto Bracone, (1995) con su fórmula Rogelio Camarasa Alberto Torresagasti, mencionando los referentes locales Antonio Majda de Villa Berthet y a Caro Alfredo de Samuhú. (Fuente: Cadena Sur Chaco – Pedro Farías).