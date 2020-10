Roland Garros: es la hora de los Peques argentinos

Hoy, será un día muy importante para el tenis argentino. Es que Diego “Peque” Schwartzman y Nadia “Peque” Podoroska jugarán en la Philippe Chatrier los 4tos. de final de Roland Garros, frente al austriaco Dominic Thiem y la ucraniana Elina Svitolina, respectivamente. Será la primera vez, en lo que va del torneo, que ambos disputarán un partido en la cancha central.

Podoroska, 135ª del ranquin WTA, jugará en el 2° turno, por lo que se estima que el partido comenzará cerca de las 8. La rosarina, que jugará por primera vez en el estadio principal del Abierto de Francia, tendrá enfrente a la N° 5 del mundo, que sabe lo que es jugar 4tos. de final en el polvo de ladrillo parisino.

Por su parte, Schwartzman, ubicado en el puesto 14° del ranquin ATP, hará su presentación a continuación del encuentro de Podoroska, por lo que se calcula que el match comenzará alrededor de las 10. Él sí sabe lo que es jugar en la Chatrier u enfrentará al N° 3 del mundo, que viene de ganar el US Open y de ser finalista en las últimas dos ediciones de Roland Garros.

DJOKOVIC ESTÁ EN 4TOS. DE FINAL

Novak Djokovic, N° 1 del mundo, sigue avanzando a paso firme en Roland Garros. Esta vez, el serbio venció al ruso Karen Khachanov (16º) por 6-4, 6-3 y 6-3, y se clasificó para los 4tos. de final del último Grand Slam de la temporada.

En la próxima instancia, Djokovic, quien todavía no cedió ni un solo set en lo que va del torneo, enfrentará al español Pablo Carreño Busta (18º), quien venció al alemán Daniel Altmaier (186º).

Carreño Busta cumplió los pronósticos al ganar por 6-2, 7-5 y 6-2 y se enfrentará en los 4tos. de final con el tenista serbio Novak Djokovic, cabeza de serie N° 1.

INCREÍBLE: OTRO PELOTAZO A UN JUEZ

Novak Djokovic no está teniendo mucha suerte con los jueces de línea. O mejor dicho, los jueces de línea no están teniendo mucha suerte con el serbio. Es que después del accidente que protagonizó Nole en el US Open con su pelotazo que le valió su descalificación del Grand Slam estadounidense, ayer volvió a ser noticia: otra vez, por un pelotazo.

Nole llegó exigido a un fuerte saque de Karen Khachanov con tanta mala suerte que golpeó la bola y la pelota dio de lleno en la cara del línea. Rápidamente, el perjudicado aceptó las disculpas de Djokovic, que se mostró preocupado por la situación.

A diferencia de lo que ocurrió en el US Open, que si bien fue completamente accidental, Djokovic fue sancionado porque la acción ocurrió una vez finalizado el punto, en esta oportunidad directamente ni se puso en consideración la posibilidad de un castigo porque el incidente sucedió durante un punto, algo completamente normal en el tenis.