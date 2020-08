Ronald Koeman empezó a pasar la «escoba» en Barcelona

El delantero uruguayo Luis Suárez no será tenido en cuenta por el entrenador de Barcelona, el neerlandés Ronald Koeman, quien le pidió que se busque un nuevo club.

El entrenador se reunió con Suárez y le comunicó que no lo tendrá en los planes para Barcelona, situación que obligó al entorno del uruguayo a comenzar a analizar ofertas como la del Ajax de Holanda. Desde Italia, Inter y Milán hicieron conocer el interés por goleador charrúa, de 33 años, también integrante del seleccionado de su país.

TAMBIÉN VIDAL

Queda claro que Koeman está dispuesto a hacer grandes cambios en Barcelona. Primero, se comunicó con Suárez, y luego, hizo lo mismo con Arturo Vidal. El DT llamó al chileno para decirle que no entra en sus planes. El mediocampista chileno, quien se sumó al conjunto Culé en 2018, tenía un año más de contrato con la institución. Pero, la lista de los que se irán se agrandó con Iván Rakitic y Samuel Umtiti.

El croata está en el radar de la Premier League inglesa y de la Serie “A” de Italia. Por su parte, Umtiti podría ser cedido a algún club italiano.

El próximo lunes regresan los entrenamientos en España de cara la nueva temporada de La Liga, que inicia el 12 de septiembre.

«ES UN PLACER»

Ronald Koeman dejó en claro que se ilusiona con poder dirigir a Lionel Messi, pese a los rumores de que analizaría dejar el Barcelona en medio de una crisis futbolística e institucional.

“Es un placer tener un jugador como Messi en el equipo. Con su calidad encontrará el espacio en la evolución del equipo”, expresó el DT.

Por otra parte, dejó en claro su intención futbolística: «Tenemos que intentarlo. Debemos practicar un buen fútbol y ganar, porque sigue siendo lo más importante».

“Soy un entrenador al que le gusta la disciplina y la buena organización del equipo. Me gusta dominar el juego. A los holandeses nos gusta el fútbol ofensivo», dijo. «Me gusta ser directo y tener una buena comunicación con los jugadores. Hago reuniones breves, pero dejo claro el mensaje», añadió Koeman.

«MESSI SERÍA BIENVENIDO EN PSG»

El futuro de Lionel Messi en Barcelona está en duda y eso, además de preocupar a todo el pueblo Culé, llamó la atención de los grandes equipos del mundo, que están en condiciones económicas de contar con él. Uno de ellos es París Saint-Germain, finalista de la Champions League.

Thomas Tuchel, entrenador del conjunto francés, habló después de la derrota en la final de la Liga de Campeones en manos de Bayern Múnich y aseguró que la Pulga sería bienvenido en PSG, aunque no se lo imagina fuera del Barsa. «Messi sería muy bienvenido en PSG. ¿Qué entrenador le diría que no a Messi?. Pero, creo que terminará su carrera en Barcelona. Él es el Barsa», expresó. «Hemos preferido no hablar de traspasos en los últimos meses, así que veremos en los próximos días. Tenemos que hacer mucho para mantener el nivel de la plantilla», agregó.

BAYERN RECIBIRÁ 115 MILLONES DE EUROS

Bayern Múnich cobrará más de 115 millones de euros por ganar la Liga de Campeones de Europa tras la victoria del pasado domingo por 1 a 0 sobre París Saint Germain en Lisboa, Portugal.

La consecución del título de la Liga de Campeones supone para el club bávaro hacerse con la suma récord de 115,69 millones de euros, siempre y cuando la UEFA no decida hacer una reducción de los beneficios debido a la crisis ocasionada por el coronavirus.

Tan solo la victoria obtenida en la final de la máxima competencia europea le reportará al equipo alemán 19 millones de euros.

Además de los beneficios por cada victoria, hay que sumar una cantidad de dos dígitos en millones de euros por el conocido como ‘market pool’, el sistema de reparto de ganancias por los derechos televisivos.