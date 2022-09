Rotzio.exe: “El escenario es la oportunidad para visibilizar”

Rotzio.exe brindó un espectáculo multiperformatico en el escenario del Taragui Rock junto con raperas, performers y emprendedores. “El escenario era la oportunidad para mover para visibilizar, para hablar de ciertas temáticas, en este terreno que es tan históricamente y culturalmente más machista”, contó a El Diario de la Región. Sobre la convocatoria indicó: “Me parecía importante llevar la representación no solo como una voz, porque somos un colectivo”.

“Elegí invitar a otres artistas porque admiro un monton su trabajo hace mucho que estoy queriendo trabajar con las personas”, dijo Rotzio.exe. Presentó gran parte de su disco Efecto índigo que todavía se encuentra en proceso en el Taragui Rock en el corsódromo Nolo Alias de Corrientes Capital. La puesta en escena propone enriquecer la escena musical a través de la danza y las visuales, que complementarán el sentido de las composiciones.

Rotzio.exe se presenta como “activista lesbiane no binarie cantautore diseñadore y productore multimiedia”. Comentó que tuvo acceso al escenario del Taragui Rock por “la posibilidad de visibilizar durante el año pasado los proyectos desde ATAC o desde La Ola. De alguna manera creo que fueron resonando y hoy por suerte pudimos llegar a ser parte de esta grilla”. Al recibir la invitación a participar de uno de los eventos más convocantes de la juventud de la región, optó por producir una obra multi-performática con artistas de Corrientes y Resistencia. Para la ocasión convocó también a un equipo técnico de jóvenes profesionales que se encargarán del registro y la operación en la puesta. En dialogo con este matutino brindó detalles del espectáculo que llevó adelante.

-Dijiste que tomaste esta decisión de abrir la jugada a más artistas. ¿Por qué elegiste hacerlo así?

-Elegí invitar a otres artistas porque admiro un montón su trabajo y hace mucho que estoy queriendo trabajar con quienes convoqué, tanto performers, como traperas y equipo técnico. Elegí hacerlo así porque me parece que el escenario era la oportunidad para mover, para visibilizar, para hablar de ciertas temáticas, en este terreno que es tan históricamente y culturalmente más machista. Es importante llevar la representación no solo como una voz, somos un colectivo.

-¿Cuál es el valor de transitar por este tipo de escenarios?

-El valor de transitar este tipo de escenarios tiene mucho que ver con la visibilidad que nos está aportando, para en segundo lugar instalar el debate de porque es una novedad este espacio que nos dan. También cómo hacemos para que esto se potencie para bien y que sea una convivencia grata con las producciones en general. Es una oportunidad muy interesante para plantear las preguntas y empezar a trabajar en las respuestas y si hubiera, buscarlas.

-¿Cómo surgió la idea del sponsoreo?

-La idea del sponsoreo surgió porque trabajamos con un equipo bastante grande de gente. Somos 21 personas en el equipo en el que estamos les musiques, les performes, raperas, sonido, iluminación, DJ también asistentes en la producción y nuestros estilistas. Como venimos trabajando con otras colectivas, aprendimos que el trabajo de todes tiene que ser reconocido. Tanto por el tiempo invertido, el esfuerzo y el talento puede ser gratificado dignamente dentro de las posibilidades. Surgió por eso y estamos muy contentes con los sponsors que nos están acompañando.

– ¿Qué pensas sobre la relación del arte desde las disidencias y la industria?

-Me asombra un montón estos debates que se están armando, la posibilidad de ser parte del Taragui Rock, de preguntarnos que es el rock hoy, que pasa con eso, con las disidencias, la industria, la academia. Así como entiendo que el trap es el uso tecnológico para con la música, pueden haber muchos estilos de trap porque es adaptar la tecnología a un género musical que puede ser de flamenco, hip hop, música brasileña.

Al rock lo entiendo como que viene a sacarte un poco de la estructura, a movilizarte, a despeinarte, a liberarte, a sacar el monstruo que llevas, a montar esa actitud que todos llevamos. El rock nos impulsa a eso a romper con las inhibiciones. Desde eso no puedo encontrar algo más apropiado que las disidencias.

La industria toda la vida se termina abanderándose con las representaciones de les artistas de vanguardia o de lo under. Hoy somos nosotres, como decía en una entrevista Nathy Pelusso hace unos años. Ella decía que es un artista quien tiene que decirle a les productores para donde va su arte sino te terminan manejando como un muñeco, eso para mí fue una enseñanza. Después de ver tantas historias y biografías de artistas, musiques que pasa un montón y hoy están planteando nuevas maneras, nuevas posibilidades, nuevas preguntas o por lo menos empiezan a señalar lo que ya no. Eso me parece algo que no tiene que dejar de suceder, hay que dejar de ponerle tanta estructura a los géneros y disfrutar de la esencia de cada uno. La música es lo más nutritivo que tiene el alma.

ARTISTAS INVITADOS

Ayer estuvieron en el equipo artístico de performer Milo Taio y Wado Ramírez (Sk0rial), Anhy Del, Chavela La Fuegah, Sky Uriel, Wado Ramírez, Mente Rosa y La Wakala (La Cuis). Además estarán como invitadas, las raperas Chizzo (La Ola, Corrientes) y Aycego (Chaco). El equipo técnico estuvo compuesto por Tania Cura en operación de luces, Tomy Courtis en sonido.

Además estuvieron Maru López Romero y Valeria Suarez como equipo de VJs, Julián Barreto fue el encargado del registro de video, Melisa Sotelo fue la asistente de producción, Ivanke Jäger, como asistente de escenario y estilismo, junto a Belén Fasinelli y Mau Vidal. La producción general estuvo a cargo de Mercurio: Arte y Comunicación, la productora que lleva adelante Rotzio.exe.