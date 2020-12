Rugby: Matera quedó sin capitanía y suspendido junto con Petti y Socino

La Unión Argentina de Rugby (UAR) decidió sacar anoche, cerca de las 23, un comunicado tras el escándalo que se generó en las redes sociales por los comentarios xenófobos y discriminatorios de Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, en posteos de 2011 y 2012 en Twitter.

La UAR decidió sacarle la capitanía a Matera y le propuso al staff que decida quién será el que se ponga la cinta a partir de ahora. Además lo suspendió junto con Petti y Socino «hasta tanto se defina su situación disciplinaria». Además, determinó «iniciar un proceso disciplinario a los tres jugadores».

EL COMUNICADO DE LA UAR

La UAR repudia enérgicamente los comentarios discriminatorios y xenófobos publicados por integrantes del plantel de Los Pumas en las redes sociales y reunida en carácter de urgencia, la Mesa Directiva resuelve: En primer lugar, revocar la capitanía de Pablo Matera y solicitar al staff que proponga a la Mesa Directiva un nuevo capitán.

En segundo lugar, suspender a Pablo Matera, a Guido Petti y a Santiago Socino del seleccionado nacional hasta tanto se defina su situación disciplinaria.

En tercer lugar, iniciar un proceso disciplinario a los tres jugadores mencionados, a cargo de la Comisión de Disciplina de la Unión Argentina de Rugby.

Si bien los mensajes fueron expresados hace algunos años y no representan la integridad como personas que los tres mostraron durante este tiempo en Los Pumas, desde la UAR condenamos cualquier expresión de odio y consideramos inaceptable que quienes las expresen, representen a nuestro país.

REPUDIO POR LOS MENSAJES VIRALIZADOS

Los Pumas volvieron a quedar en el centro de la escena luego que se viralizaran varios mensajes racistas, homofóbicos, gordofóbicos y antisemitas de Pablo Matera, el capitán del equipo. El conflicto del conjunto de rugby argentino se da tras la polémica del fin de semana por el homenaje (o ausencia de homenaje) a Diego Maradona,

“Linda mañana pa salir en el coche a pisar negros”, fue uno de los primeros comentarios. Es de 2012, cuando Matera tenía 19 años y jugaba en Alumni.

Ayer, cuando los tuits comenzaron a reproducirse en las redes, el jugador decidió dar de baja su cuenta de Twitter y, con ello, todo el contenido. Tarde: ya circularon las capturas de pantalla. Un dato a tener en cuenta es que en Australia, donde se encuentra el plantel disputando el Tres Nations, ya eran las 3 de la mañana.

OTROS MENSAJES DE MATERA

– “Hombre boliviano porta mp3 con auriculares de ipod. Prueba suficiente para encarcelarlo por robo y pérdida del mismo”.

– “El odio a los bolivianos, paraguayos, etc. nace de esa mucama a la que alguna vez se le cayó un pelo en tu comida”.

– “La gorda me sigue mirando fijo jajaja pobre gorda no le voy a dar mi asiento, eso no es embarazo, no, no cuenta”.

-“Cómo se la come el hijo de mil puta ese Mario Davis Ce, nombre de judío”

Matera, de 27 años, se formó en Alumni y jugó en Pampas XV, Leicester Tigers, Jaguares hasta 2019, cuando pasó a Stade Francais. Además, participó de las selecciones juveniles Sub 19 y Sub 20 y desde 2013 forma parte de Los Pumas, con los que participó de los Mundiales 2015 y 2019.

SOLO UN BRAZALETE NEGRO

El sábado, en la derrota 38-0 frente a All Blacks, Los Pumas decidieron homenajear a Diego Maradona con un brazalete negro que en muchos casos ni siquiera podía verse, algo que criticaron muchos seguidores. Sus rivales, en cambio, le dedicaron un haka al Diez.

Ayer, a sabiendas de la polémica que se generó al respecto, Los Pumas publicaron un descargo en su cuenta de Twitter. Quien tomó la palabra y pidió disculpas en nombre de todo el plantel fue Matera: «Sabemos que el homenaje que elegimos hacer para Diego el fin de semana causó dolor y decepción en mucha gente, y queríamos decirles que de ninguna manera esa fue nuestra intención”.

Santiago Socino y Guido Petti, jugadores de Jaguares y de Los Pumas, también fueron criticados por sus publicaciones en redes sociales. “Qué quilombito se podría armar en Villa Crespo si Hitler estuviera vivo #atlanta #elquenosaltaesunjabon”, escribió el primero en 2011. Mientras tanto, el segundo hizo varias publicaciones sobre su empleada doméstica: “Que es una embarazada de trillizos? Un kit de limpieza” (sic).