Russo posee tres dudas para confirmar el equipo xeneize

El técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, tiene tres dudas para el partido frente a Libertad, que se jugará el jueves, a las 21, en Paraguay y marcará la vuelta de la competencia oficial para el Xeneize.

El principal interrogante es Julio Buffarini, quien padece una molestia en uno de sus gemelos. En caso de no llegar en condiciones, su lugar será ocupado por Leonardo Jara (la otra opción es Marcelo Weigandt; pero, el juvenil se recupera de coronavirus y todavía no tiene el alta).

Las otras dos incógnitas están en la zaga central y en la delantera. El entrenador deberá decidir entre Lisandro López y Carlos Zambrano para acompañar a Carlos Izquierdoz, mientras que Franco Soldano y Mauro Zárate pelean por un lugar para conformar el ataque con Carlos Tévez.

De esa manera, a tres días del partido, una de las probables formaciones sería: Esteban Andrada; Buffarini o Jara, Lisandro López o Zambrano, Izquierdoz, Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández, Edwin Cardona; Soldano o Zárate y Tévez.

RUSSO VOLVIÓ A MEZCLAR

El técnico volvió a despistar en el ensayo. Por un lado paró a: Andrada; Aaron Molinas, Lisandro López, Renzo Giampaoli, Fabra; Nicolás Capaldo; Salvio, Guillermo Fernández, Cardona; Tévez y Soldano.

En el otro estuvieron: Rossi; Jara, Zambrano, Izquierdoz, Más; Campuzano; Retegui, Marcone, Gonzalo Maroni; Zárate y Walter Bou.

Si bien se especulaba con la posibilidad que Edwin Cardona fuera titular a partir de la ausencia de Sebastián Villa a raíz de su situación judicial, Russo optaría por una mitad de la cancha con más futbolistas de equilibrio o directamente defensivos, y por eso Marcone acompañaría a Jorman Campuzano en el círculo central.

En este contexto, el probable equipo alinearía con: Andrada, Buffarini o Jara, L. López o Zambrano, Izquierdoz, Fabra; Salvio, Marcone, Campuzano, Fernández; Soldano y Tévez.

PENDIENTES DE LOS PERMISOS

En las últimas horas se generó bastante revuelo en torno al viaje del plantel de Boca a Asunción, ante el temor de que los testeos arrojen positivos en jugadores que ya cumplieron con el plazo de 10 días de aislamiento.

Como indica el protocolo de la Conmebol, Boca se someterá hoy a un nuevo hisopado cuyos resultados deberá presentar, según indica el reglamento, al menos 24 horas antes de emprender viaje rumbo a Asunción. Es decir, que teniendo en cuenta que la delegación viajará mañana, a las 19, el club debería enviar los resultados un par de horas después de los testeos.

En Boca, temen que varios de los jugadores todavía den positivo a una prueba PCR, más allá que pasaron más de dos semanas desde el día en que contrajeron el virus, plazo en el que los especialistas consideran que no tienen riesgo de ser contagiosos, por lo que reciben el alta sin una nueva prueba.

NO INGRESARÁN A PARAGUAY

El reglamento de Conmebol no dejará viajar a los jugadores si dan positivo -aunque la carga viral sea baja y la posibilidad de contagiar ya no exista- así como Paraguay podría no dejarlos entrar al país, puesto le decisión de las autoridades paraguayas es que para ingresar, las personas deben entregar un hisopado con resultados negativos.

Por un lado, el jefe médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol aseguró que «los jugadores que pasaron 14 días tras haberse contagiado y no presenten secuelas, no van a tener inconvenientes» para ingresar al país.

Mientras que Viviana De Egea, directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles de Paraguay, manifestó: «Hubo una confusión con respecto de si el Ministerio autoriza o no. No emitimos ningún comunicado sobre este tema. El jugador de Boca que ingrese a Paraguay deberá ser negativo».

«EL POSITIVO NO PUEDE JUGAR»

Rubén Di Tore, presidente de Libertad, expresó: «Hay que aplicar el reglamento de la Conmebol y listo. El que da positivo al test no puede jugar», sostuvo.

Además, agregó: “El Ministerio debe tomar cartas en el asunto, la ley sanitaria es ésta y punto. No puede ser que los paraguayos respeten las normas del Ministerio y venga un extranjero a hacer otra cosa. Hay paraguayos que no pueden abrir su negocio; pero, viene un argentino y puede jugar un partido. Estamos todos locos”.

Por último, dejó abierta la puerta a un posible reclamo ante la Conmebol en caso de que haya jugadores de Boca que resulten positivos: «No sé por qué debemos ser tan permisivos».

“SI HAY OTRO POSITIVO, SE SUSPENDE EL PARTIDO”

Guillermo Sequera, director de vigilancia de Salud de Paraguay, habló anoche con Sportia y se refirió a la posibilidad que los jugadores de Boca que dieron positivo puedan viajar para enfrentar a Libertad.

La incógnita se produjo después de que algunos jugadores que habían dado positivo volvieron a dar de la misma manera en los últimos controles, más allá de que el plazo recomendado de aislamiento para los positivos se cumplió como exige el protocolo.

“Conmebol envió una nota comentando la situación”, aseguró Sequera, explicó que “el protocolo dice que los jugadores se tienen que hacer test antes de venir” y destacó que el protocolo de Conmebol debería “actualizarse”.

Sequera comentó que el que dio positivo puede volver a darlo y explicó que entre “el 5 y el 10% de las personas que completaron la cuarentena no tiene síntomas”. Y, además, afirmó: “Lo recomendable no es hacer un nuevo test”.

El funcionario, en tanto, sí aseguró que habrá inconvenientes en caso de detectarse un jugador con coronavirus que no pertenezca a los informados por Boca que ya tuvieron el virus.

“Si entre los que vienen de Boca vienen positivos, solamente podrán venir los positivos que tuvieron… Si hay otro positivo, que no está en ese grupo, se suspende el partido”, destacó Sequera.