S.O.S.: En esta hora, salvar el planeta

Este sábado 28 de 20.30 a 21.30h, millones de personas en más de 180 países y territorios alrededor del mundo apagarán las luces por la Hora del Planeta, una iniciativa global de WWF (Organización Mundial de Conservación) y coordinada en nuestro país por la Fundación Vida Silvestre Argentina, con el fin de hacer un llamado internacional y demostrar la urgencia de actuar contra el cambio climático.

La Hora del Planeta es el evento de concientización ambiental más importante del mundo creada para demostrar en forma simbólica que gobiernos, empresas e individuos pueden trabajar juntos por un planeta vivo.

Con la disminución de la biodiversidad mundial a un ritmo alarmante y sin precedentes, alcanzando el punto de un millón de especies amenazadas de extinción y el planeta al borde de un calentamiento global fuera de control, es cada vez más importante crear conciencia acerca de que la naturaleza es la base fundamental para un planeta saludable y una solución inmediata, poderosa y rentable frente al desastre climático.

Los inicios de La Hora del Planeta se remontan al 31 de marzo de 2007 cuando la ciudad de Sídney, Australia, y WWF decidieron apagar la luz durante una hora como símbolo de su preocupación y lucha contra el cambio climático. La ciudad se apagó completamente -ya que 2.2 millones de personas se sumaron a la causa- y desde entonces más de 7000 ciudades de 160 países de todos los continentes, incluyendo la Antártida, apagan sus luces entre las 20:30 y las 21:30hs.

Desde hace más de 10 años, durante La Hora del Planeta, alrededor de 1.300 monumentos y edificios emblemáticos se oscurecen, como la Ópera en Sídney, el City Hall en Londres, el Empire State en Nueva York, la Torre Eiffel en París y el Obelisco en Buenos Aires.

Las firmas recopiladas serán presentadas a los líderes mundiales en foros internacionales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el fin de poder asegurar un Nuevo Acuerdo para la Naturaleza y las Personas que permita abordar la pérdida de la naturaleza, revertir el deterioro ambiental y proteger nuestro futuro.

Se estima que los servicios que provee la naturaleza tienen un valor de US$ 125 billones al año, el doble del PIB mundial, y sin estos recursos las empresas y los servicios de los que dependemos fracasarán. La naturaleza también nos beneficia al proporcionar comida, agua y aire limpio y es uno de nuestros aliados más fuertes contra el cambio climático. Es vital que sumemos nuestra Voz por el Planeta para presionar la creación de un Nuevo Acuerdo para la Naturaleza y las Personas en 2020.

En este sentido Manuel Jaramillo, Director General de Fundación Vida Silvestre, enfatizó que “mientras la temperatura aumenta año a año, la Argentina sigue perdiendo bosques nativos y subsidiando la extracción de combustibles fósiles. Estas políticas de uso no sustentable de nuestros recursos naturales ya demostraron no ser eficientes para reducir la pobreza, aumentar el empleo, ni para estabilizar las cuentas nacionales; solo sumamos emisiones de gases de efecto invernadero y aumentamos el riesgo climático, principalmente sobre los sectores más vulnerables. Por eso, iniciativas como el anunciado Green New Deal, o el Compromiso Argentino de Solidaridad, deben abordar la emergencia climática, con el objetivo de promover un futuro posible para la naturaleza y las personas”.

Visitá www.vidasilvestre.org.ar/horadelplaneta para ser parte de un cambio histórico, alzando tu voz por el planeta y sumar tu compromiso. El momento es ahora para asegurar un futuro saludable, sostenible y más justo para todos.