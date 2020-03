Sáenz Peña: conocido medico violó la cuarentena y golpeó a una policía

El jueves cerca de las 20.30, la policía de la Comisaría Segunda de Sáenz Peña se presentó en el edificio ubicado en calle 3 entre 16 y 18 del Ensanche Sur de la ciudad termal. Junto a una agente sanitaria del Hospital 4 de Junio, acudieron a hacer un control al reconocido médico Héctor Daniel Ramos y su familia quiénes recientemente volvieron de Europa y debían permanecer en cuarentena.

El propietario del edifico se comunicó con las autoridades oficiales luego de constatar por las cámaras de seguridad que el profesional había roto en reiteradas ocasiones el aislamiento.

Cerca de las 20.30, la policía junto a la enfermera y el propietario tocaron a la puerta de Ramos, que estaba junto a su esposa e hija adolescente. Confirmó que estuvieron por lugares de alto riesgo como Madrid, Londres, partes de Francia y Milán, regresando al país recién el martes. “Se le procedió a notificar de su aislamiento conforme lo establece el Protocolo y además se le hizo saber de que, conforme lo dispuesto por el Fiscal de Turno se le imputaría en libertad por haber transgredido el Articulo 202 del Código Penal Argentino a lo que se tornó agresivo”, señaló el parte policial.

Acto seguido a la comunicación de los cargos, el médico, que tuvo varios cargos en el nosocomio local y es dueño de un sanatorio privado, empezó a insultar a la agente de policía. “…Váyase de mi casa porque usted es una maleducada, con qué derecho me venis a decir que no respeté la cuarentena, quién sos vos para decirme que no puedo salir de mi casa, si ustedes los policías cada vez que van todos rotos al hospital a pedir la escupidera yo le tengo que estar salvando el c…”. Ante la interrupción de la mujer, Ramos se puso más agresivo y continuó: “…Ustedes los policías son unos mugrientos, salga, salga de mi casa porque esta es mi propiedad y está adentro de ella…”.

Ramos echó a la mujer policía a empujones y la lastimó fuertemente en los brazos cerrándole la puerta encima. Ante la pregunta de la agente de porqué la trataba así, Ramos dijo, según consta en la denuncia: “…Todas las mujeres son iguales, usted es una ridícula yo no la lastimé, váyase, váyase de mi casa”.

El personal policial logró notificar al médico lo dispueto por el fiscal Gustavo Valero, quien dispuso dar intervención a personal de la División Investigaciones a fines extraer filmaciones donde se puede ver a Ramos saliendo de su departamento.

La policía, según el parte sanitario tiene “traumatismo contuso en codo derecho con edema en zona”. La denuncia de la agente fue tomada por la Comisaría de la Mujer, a cargo de Adela Escalante.