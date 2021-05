Saénz Peña: instan a cumplir con las restricciones para “dar respiro al sistema sanitario”

Este domingo, el reporte epidemiológico que brindó Salud Pública en horas de la mañana registró 55 nuevos casos de covid-19 en Sáenz Peña, de un total de 6.232 desde el inicio de la pandemia. En la misma jornada y frente a un sostenido aumento en los contagios, el Comité Sanitario de la ciudad Termal instó a la población a cumplir con las medidas de restricción, en un comunicado de prensa en el que graficó un escenario crítico en cuanto al sistema sanitario.

“Actualmente el promedio de casos diarios registrados en nuestra ciudad muestra un peligroso ascenso y pronostican una máxima tensión en los sistemas sanitarios locales y provinciales. Actualmente la internación COVID se halla en cifras del 90% de ocupación de camas, que puede oscilar por momentos dentro de un 85 al 95%, y teniendo en cuenta la cantidad de casos activos que se registraron en los últimos días pronostican un panorama complicado y desalentador teniendo en cuenta que los nuevos casos van a impactar de lleno en la internación de las próximas semanas”, apuntaron en el documento difundido este domingo.

Informaron que en las últimas semanas “se aceleró el proceso de vacunación llegando a diferentes franjas etarias, pero indudablemente todavía no alcanzamos un porcentaje de inmunizaciones que permitan enfrentar nuevos brotes con un poco más de tranquilidad; ya que aún el efecto protector de la vacuna no es pleno sobre las personas recientemente inmunizadas, y resta aún mucho camino por transitar para llegar a una población objetivo más numerosa”.

Señalaron que ambas acciones, testeo y vacunación, “son pilares de esta lucha; siempre y cuando se acompañen de un aislamiento efectivo de las personas contagiadas (el Centro de aislamiento del Hotel Gualok está al 100% de su capacidad) y de un alto grado de compromiso social en cumplir con las recomendaciones habituales».

“Si no comprendemos que la responsabilidad es compartida entre las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, pero por sobre todo por la sociedad donde estas se hallan insertas nunca vamos a poder salir de periodos de restricciones seguidas de etapas de falsa calma y tranquilidad; poniendo en riesgo no sólo nuestra salud física sino también mental, y peor aun castigando duramente la educación y el progreso que nos merecemos todos”, sostuvieron.

En Sáenz Peña, siguen en funcionamiento la posta del Hotel Gualok, la del Centro Juvenil de Cooperativa Sáenz Peña, la de Ferichaco y ahora también el Consultorio de Febriles del hospital local que aumenta su cobertura a las 24 horas, tanto para pacientes adultos como pediátricos, estratégicamente diagramadas en la ciudad para que esté cerca de la mayor cantidad de barrios posibles. Además, el nosocomio local se halla trabajando intensamente en ampliar su capacidad operativa de internación sumando 12 unidades de Cuidados Intensivos las que actualmente cuenta.

“En este periodo de cuidados personales, la diferencia está volver a tomar este problema con responsabilidad y volver a recuperar en poco tiempo tal lo preestablecido, las posibilidades que antes de estas nuevas medidas teníamos”, concluyeron.