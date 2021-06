Sáenz Peña: las medidas restrictivas no sirvieron para bajar la cantidad de contagios

El secretario de relaciones institucionales de la Municipalidad de Sáenz Peña, Juan Fuentes Castillo, describió la situación epidemiológica de la localidad. Si bien advirtió que hubo una leve baja, “la semana anterior tuvimos 569 casos y ahora tenemos 525”, la cifra de contagiados es positiva.

“Es elevada la cantidad de casos y de contagios que tenemos, también incrementamos la toma de muestras a 2119, esto es una positividad del 25%, y contamos con 1564 resultados que han sido negativos. Las medidas restrictivas no han servido o no han sido llevadas a cabo por los habitantes de nuestra ciudad, porque no se reflejan descensos en la cantidad de contagios”, aseguró el funcionario que también es parte del Comité Sanitario local en contacto con FM 105.5 de Castelli.

Agregó que la situación a favor es que “no contamos con tantos internados. Hoy, por día, tenemos alrededor de 30 internados de nuestra ciudad. No colapsamos porque tanto el sector público como el privado han incrementado el sector de camas. Hace un año solo contábamos con 6 camas en la UME (Unidad Medica de Emergencia). Hoy tenemos 100 camas, la mitad en el sector privado y la otra en el hospital.

En los sanatorios, se incrementan la cantidad de pacientes del interior, que es casi un 80% de las camas en los sanatorios. Estamos entre un 90% o 95% de ocupación, en algunos momentos hemos llegado hasta el 100%, pero trabajamos con derivaciones en el sector privado y más.” En un primer momento solo se atendía en la UME, luego se incrementaron las camas en el hospital y después en los sanatorios.

Respecto a las vacunas nos dijo «Se vacunó también al personal municipal, se hicieron 380 vacunaciones. Hace un mes estuvimos en reunión por zoom con el gobernador y la ministra de Salud donde solicitamos la dosis para los empleados municipales. La próxima semana llegarían 3 lotes de vacunación, podríamos decir que la semana entrante es el segundo lote.”, lo que ayudaría a mejorar la situación epidemiológica de la localidad.