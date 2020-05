Sáenz Peña: los trabajadores de Atento piden la reincorporación a sus puestos laborales

Los trabajadores y trabajadoras despedidas del centro de llamadas Atento se contactaron con elDIARIO de la Región para expresar su repudio a las declaraciones realizadas el domingo a otro medio periodístico de parte del subsecretario de Empleo de Chaco, Lucas Cepeda, donde hizo referencia a quienes perdieron sus fuentes laborales: “sólo» hubo 42 despidos y que esos trabajos «eran transitorios».

Por este motivo, los trabajadores y las trabajadoras en cuestión manifestaron su “molestia y enojo profundos ante la actitud de este funcionario, que directamente rebaja nuestro trabajo”.

«En principio, dijo que nuestro trabajo es ‘transitorio’, cuando él fue quien visitó las instalaciones de Atento en Sáenz Peña y sabía de nuestra situación. Nosotros no éramos trabajadores transitorios, ya que hay compañeros que vienen trabajando hace más de un año, con contratos que se fueron renovando por períodos”.

“Estas declaraciones no parecieran ser las de un funcionario peronista, que ocupa un rol con el que debe luchar para que no haya ningún despido en toda la provincia, y no declarar de manera tan relajada que solamente fueron 42 los despidos, fueron 42 familias que quedaron sin trabajo, sin poder seguir con sus proyectos y todo agravado con la pandemia de la COVID-19”. Además, destacaron que la desvinculación con la empresa se produjo “cuando expresamente el presidente, Alberto Fernández, pidió que no haya despidos”, recordaron.

“Es muy lamentable su declaración y a la vez deja un tinte de tristeza en las y los trabajadores, ya que pensábamos que desde esa cartera estaban iniciando algunas acciones para la reincorporación a nuestros puestos de trabajo”, aseguraron.

Por último, pidieron “a todos los funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Empleo que trabajen en pos de los trabajadores». «Que ese abultado recibo de sueldo que tienen les sirva para pedir nuestra reincorporación y no disuadir de esta situación que los posiciona, al parecer, del lado de la empresa y no del lado de quienes trabajan”, consideraron.

Cabe destacar que los que llevan adelante el reclamo recordaron lo sucedido en marzo: “Los supervisores nos comunicaron telefónicamente que no nos renovarán el contrato y nos dijeron que nos pagarían una especie de compensación en los primeros días de abril y que en los próximos 40 días nos llegaría la notificación para que podamos hacer los trámites para el fondo de desempleo”. Sin embargo, sólo nos pagaron una ínfima suma de 6.000 pesos y no podemos tramitar el fondo de desempleo porque no tenemos la documentación que nos requieren”.