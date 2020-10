Sáenz Peña superó los 1000 casos positivos de covid

El último parte epidemiológico confirma que Sáenz Peña registró 1006 casos postivos de Covid-19. En detalle, destacó que en las últimas horas se sumaron 30 infectados y hasta ahora hay 157 activos, recuperados 829 y 22 personas fallecidas por el virus. Además aseguraron que se encuentran a la espera del resultado de otros 22 hisopados.

Respecto de la situación en la localidad, el secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad, Juan Fuentes Castillo, detalló ayer en Mañanas en Libertad, que “la situación es preocupante debido a que tenemos una ocupación del 100 % de las camas, tanto de lo que es UME (Unidad Médica Educativa de la Universidad del Chaco Austral) y del Hospital 4 de Junio», detalló.

De todas maneras aclaró: «No se debería tomar como colapso del sistema sanitario, debido a que esto es una red y hay camas disponibles en el Hospital Perrando, por lo tanto algunas derivaciones que vienen del interior van a ir a Resistencia.Además, señaló que el centro de aislamiento extrahospitalario, que funciona en el Hotel Gualok, está en una ocupación del 70%.

De los contagios, indicó que se dan principalmente por reuniones sociales o familiares y fiestas clandestinas, aunque también se dieron contagios en un gimnasio.

Fuentes Castillo cuestionó los escasos controles que realiza la Policía del Chaco y la falta de acción de la Justicia para sancionar a quienes incumplen las medidas de restricción. «Nosotros hacemos las actas pero hay una pata ausente en esto que es la Justicia, que no ha investigado, no ha sancionado, no ha juzgado y por lo tanto van a seguir existiendo estos encuentros clandestinos. Si no tenemos el acompañamiento de la policía y de la Justicia no vamos a poder contener la situación», lamentó.

