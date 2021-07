Salud privada: el personal “no llega a la semana de haber cobrado”

Ayer por la mañana, trabajadores y trabajadoras de la salud del sector privado de manifestaron en la peatonal de Resistencia. El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) filial Chaco, Adrián Bellomi, en comunicación con Radio Facundo Quiroga, habló acerca de la alerta y movilización en la ciudad con un paro de cuatro horas por turno, que ya estaba previsto desde la semana pasada.

La protesta se iba a hacer el jueves y viernes en hospitales sanitarios y servicios de emergencias, ya que “las cámaras empresariales no ofrecen ningún tipo de alternativa, directamente se niegan al incremento salarial”.

El Mini de Trabajo de la Nación, de quien dependen las paritarias del sector, dispuso una conciliación obligatoria y para hoy la primera reunión. “Tuvimos que postergar el paro, pero no el reclamo. Varios compañeros decidieron manifestarse de manera pacífica para tratar de concientizar a la sociedad sobre el reclamo, a través de panfletos y volantes”, expresó Belloni.

ATSA pide llegar a diciembre con un 40%, mientras que la postura de las empresas “es no acordar un aumento hasta diciembre”, dijo e indicó: “Estamos muy lejos de poder llegar a un acuerdo. Los reclamos lo estamos llevando en toda la Argentina”.

El personal sanitario estuvo en la esquina de Perón y Alberdi, sin cortar calles, “nos estamos haciendo visibles ante la situación, que tiene que ver con los salarios insignificantes”. El secretario general aseguró que las trabajadoras y trabajadores de salud “le pusieron pecho y vieron morir a compañeros de trabajo, valoramos mucho los acrecimiento pero de aplausos no se llega a fin de mes, no alcanza”.

Detalló que en Chaco hay cerca de 4.000 personas de sanidad del sector privado, con sueldos de $38 mil, que no sólo no llega a fin de mes, no llega a la semana de haber cobrado”. “Si queremos reivindicar al trabajador de salud, al menos démosle un salario digno”, manifestó.