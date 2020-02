Santiago del Estero, Santa Fe y Chaco firmaron un convenio de cooperación

Los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y de Santa Fe, Omar Perotti se reunieron para firmar un convenio de cooperación entre las provincias. También estuvieron presentes los ministros de Interior de la Nación, Wado De Pedro y de Obras Publicas de la Nación, Gabriel Katopodis en el centro de convenciones Gala.

La reunión giró en torno a la ratificación de la voluntad de las provincias de promover la continuidad del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica, a la firma de un convenio en materia de infraestructura que apunta a la ejecución del Plan Director Hídrico en los Bajos Submeridionales.

También se firmó un convenio de colaboración y asistencia mutua de las provincias en materia de salud pública. “También entre provincias hay cuestiones complementarias, no se agotan aquí los temas, es un puntapié inicial, nos queda un horizonte de trabajo”, indicó el gobernador Jorge Capitanich.

El ministro de Obras Públicas después de firmar el convenio, el acta compromiso y el acta complementaria manifestó: “El reconocimiento de una decisión que es estratégica y tiene que ver con pensar, planificar y realizar las obras que necesita esta cuenca. A eso nos han convocado estos gobernadores y es el mandato que nos ha dado el presidente trabajar en el diseño de políticas públicas donde las prioridades se definan con cada localidad”.

Katopodis también sostuvo que empezó una nueva etapa de desarrollo y sentenció que “los tiempos que marca la argentina son los tiempos de poner manos a la obra y poner en marcha lo que necesita cada rincón del país”. Y agregó: “La argentina se pone de pie a partir del esfuerzo de cada ciudadano y ciudadana, pero también se pone de pie a partir que de ese esfuerzo le sumemos las acciones estratégicas que permitan que en argentina esos esfuerzos tengan fruto”.

El ministro de Interior resaltó la importancia del federalismo para la gestión nacional actual y declaró que con el aumento de la coparticipación a Buenos Aires que Mauricio Macri hizo se podrían haber financiado muchas obras en todo el país. “Con el 10% del aumento de la coparticipación de la ciudad más rica del país se podrían empezar estas obras para tres provincias para un sistema productivo que tiene que ver con el sistema productivo argentino”, indicó De Pedro.

“Nos comprometemos como gobierno nacional a potenciar el federalismo, sabemos que no hay federalismo si en las provincias no hay producción, no hay federalismo si no hay empleo privado, no hay federalismo si no hay igualdad de condiciones, igualdad de posibilidades” manifestó el ministro.

Además, De Pedro dijo: “No hay federalismo si el estado no fomenta todas las áreas para que cada argentino y cada argentina pueda vivir donde nacieron y elegir libremente migrar y no por cuestiones económicas y sociales”. Y aseguró que desde el gobierno nacional existe “la voluntad de volver a potenciar, de volver a poner en valor nuestro sistema federal”.

En la misma sintonía el gobernador de Santiago del Estero ratificó “la posibilidad de avanzar de forma conjunta en muchas obras y la presencia del gobierno nacional con nuestros dos ministros es un compromiso que hacemos para nuestros ciudadanos, pero también para el país”. También comentó que “somos provincias productivas que firmamos actas de salud y de educación también y si faltaba algo en este día ha sido el mensaje que nos ha dado el ministerio de interior”.

Zamora se sumó a la visión federal que tienen los funcionarios del país, “estamos convencidos que en todas nuestras áreas vamos a poder poner el país de pie. Quiero decir y hacer mías las palabras de que no existe posibilidad de que haya un verdadero federalismo si no están los recursos, si no está la infraestructura y si no hay una verdadera visión federal del país. Si no existen estas cosas no existe federalismo y si no existe federalismo no existe la república Argentina”, sentenció el funcionario.

PLAN DIRECTOR HÍDRICO

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora sobre este proyecto comentó: “Sabemos que no son tiempos fáciles y que hay que volver a poner de pie. Y sobre el tema de los bajos submeridionales que hemos visto que han desfinanciado el fondo hídrico y eso complica el financiamiento y ha complicado en estos cuatro años”, expresó el funcionario.

Por su parte el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, dijo que “hubo mucha gente que participan de instituciones que durante años y años fueron a reuniones, recibieron técnicos, vieron estudios analizaron propuestas escucharon definiciones sobre cómo y la realidad siguió”. El funcionario asegura que la realidad ya no es igual por el cambio climático que afectó de una manera que todos esos estudios hechos hoy ya no cuentan.

“Por eso cuando el ministro Katopodis decía que no es momento de hacer estudios porque esto hay que empezar ya”, de esta manera Perotti ratificó el compromiso de las provincias a trabajar. El gobernador recordó que antes lo único que tenían en común cuando había muchas lluvias era pedir la declaración de la emergencia que según sus palabras no solucionaba nada.

Además, el gobernador detalló que “siempre en esos momentos hacemos los cálculos de pérdidas y el monto de esas pérdidas siempre superan ampliamente las obras con las que se podrían haber resuelto parte de estas situaciones”. El funcionario santafesino también hablo de “resguardar y disminuir los riegos hídricos además apuntar a la producción sustentable, cuidando y reparando los daños que se han hecho en el ambiente”.

Perotti afirma que este tipo de producción “nos va a dar la posibilidad siempre de restablecer para los bajos la situación del ambiente y esta tranquilidad de que esta zona sea productiva”. Y sostuvo que “hay un compromiso de realizar las obras en esta dirección, en cuidar el ambiente, incluir los pueblos y que esta obra les devuelva lo que hay que invertir porque va a arraigar gente”.

Con estas obras se busca mejorar la producción de las provincias, “va a haber menos migración de gente de nuestras provincias a las grandes ciudades y vamos a generar una expectativa diferente”, sostuvo el gobernador de Santa Fe.

Jorge Capitanich por su parte explicó que para realizar estos documentos se inició un estudio de los antecedentes y contó que el Consejo Federal de Inversiones recopiló 310 documentos. “De esto se ha habado mucho, se ha escrito mucho, se han hecho convenios, se han concretado obras pero el desafío que tenemos ahora es crucial y para eso tenemos que levantar las banderas de un auténtico federalismo”, manifestó el gobernador de Chaco.

SALUD PÚBLICA

Jorge Capitanich sobre el convenio en materia sanitaria dijo “son muchas las cuestiones, pacientes que nos atendemos mutuamente en distintas provincias que podrían tener un sistema de consolidación de base de datos, seguimiento y asignación de recursos entre provincias”. Y añadió otra cuestión que tuvieron en cuenta en el convenio: la producción de medicamentos.

“Nosotros, por ejemplo, en Laboratorios Chaqueños S. A producimos reactivos y queremos expandir esa capacidad para intercambiar con ellos que producen fármacos de buena calidad”, aseguró el gobernador chaqueño. Capitanich siguió diciendo: “podemos trabajar un modelo de integración en materia sanitaria desde un seguro provincial articulado hasta programas de producción de fármacos y reactivos hasta determinados tipos de elementos”.

Por su parte, Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe destacó que este convenio en esta materia lo que hace es “permitir que la gente de una localidad no tiene que hacer kilómetros dentro de la provincia cuando teniendo más cerca pueda ser atendido en otra provincia y salvar su vida”.

“Es un paso muy importante, habla de un trabajo en conjunto con distintas provincias, es necesario trabajar políticas públicas interministerialmente e interprovincialmente para mejorar la calidad de vida de la población de las tres provincias”, ministra de Salud de la provincia del Chaco, Paula Benítez.

