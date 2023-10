Se conformó el movimiento federal xMásESI

La Educación Sexual Integral (ESI) es un derecho y política pública educativa que transforma positivamente la vida de las escuelas, las infancias y juventudes en Argentina desde 2006. La ESI brinda a los y las estudiantes información valiosa sobre la sexualidad, el cuidado del cuerpo y las relaciones afectivas, permitiéndoles tomar decisiones más saludables y seguras. También ha contribuido a mejorar los vínculos afectivos y promover la igualdad de género.

Sin embargo, en el contexto de la coyuntura electoral, se generaron debates que amenazan los derechos conquistados a través de la ESI. Se viralizaron mensajes falsos y tergiversados sobre lo que implica la ESI, lo que llevó a la desinformación y miedo en la sociedad. Grupos conservadores y de derecha atacaron esta política pública que busca mejorar la calidad de vida de todas las personas.

Para defender la ESI, un colectivo de docentes, periodistas, militantes de organizaciones sociales, profesionales y educadoras populares se ha organizado en un movimiento federal. Estas personas trabajan en todos los niveles y modalidades del sistema educativo y están comprometidas con la promoción y protección de la ESI como derecho y política pública educativa.

El movimiento se pronunció contra los mitos que desinforman e instalan miedo, tabúes y estereotipos que obstaculizan el reconocimiento y acceso a derechos. “Nos organizamos para compartir nuestras experiencias en el despliegue territorial de la Educación Sexual Integral. Construimos la ESI cotidianamente en los territorios, escuelas, instituciones, organizaciones que habitamos y hoy nos organizamos en este Movimiento con la convicción de la importancia de defender a la educación sexual integral como derecho y política pública educativa”, expresaron en un comunicado reciente.

La ESI es una política de cuidado de las infancias y de ampliación de derechos. Proporciona a los estudiantes herramientas para comprender su propia sexualidad, establecer relaciones sanas y tomar decisiones informadas. A pesar de los ataques y desinformación, la ESI sigue siendo una herramienta fundamental para la promoción de la igualdad de género y la educación sexual.

Marina Tomasini es investigadora en la UNC Conicet e integrante de este Movimiento Federal, y con mucha claridad expresó: “Se discute otra vez el sentido de esta política pública con discursos altamente distorsivos, que inducen a formar ideas completamente erróneas y a tergiversar lo que se hace, los abordajes y las actividades escolares enmarcadas en la Educación Sexual Integral. Son campañas intencionalmente pensadas para difamar y generar mucha confusión en temas que son muy sensibles, como la relación entre sexualidad, infancia y adolescencia, y que ligan a la ESI con, justamente, el sentido contrario, como podría ser la perversión o la pedofilia. Cuando, precisamente, la ESI es una de las principales políticas públicas de cuidado de las infancias, de ampliación de derechos. La ESI está bajo ataque intencional por estos discursos ultraconservadores y de movimientos de derecha habilitados en el contexto electoral”.

Además, agregaron: “El lenguaje de la ESI es el lenguaje de la libertad, de la afectividad, del encuentro, del disfrute. Abre una ventana que permite no solo señalar aquello que no queremos más, sino también empezar a soñar otros modos y escenarios deseables durante la escolaridad y con proyección no solo para les estudiantes, también a toda la comunidad educativa la ESI nos toca y nos transforma”, sostuvieron desde el movimiento.