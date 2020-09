Se cumplen 14 años del segundo secuestro y desaparición de Julio López

El 18 de septiembre de 2006 luego de testimoniar en un juicio oral contra el genocida Miguel Ángel Etchecolatz el sobreviviente del terrorismo de Estado Julio López fue secuestrado y desaparecido y al día de la fecha no se tiene noticia de su paradero, ni información alguna de los responsables del crimen.

En declaraciones a la prensa, Rubén López, uno de los hijos del sobreviviente secuestrado destacó: “Siento que llevamos 14 años velando a mi viejo. La justicia no hizo nada, se me ríen en la cara. Siempre que llega la fecha de su desaparición salen a hablar del entrecruzamiento de 50 millones de llamadas telefónicas, pero nunca se hizo nada”, afirmó .Asimismo, remarcó que la carátula de la causa “sigue siendo ´presunta desaparición de persona´” y confirmó que en las últimas horas presentó un escrito “pidiendo que se recaratule como ´desaparición forzada´”. “Mi viejo siempre nos protegió, no nos contaba lo que había vivido (tras ser secuestrado en 1976). Nos protegió hasta ese 28 de junio de 2006 que declaró en el juicio contra Miguel Etchecolatz. Cuando lo oímos contarle al Tribunal todo lo que pasó, ahí comprendimos esa necesidad de ir a contar lo que había vivido, lo que había visto”, dijo convencido

Rubén preside la Fundación Construyendo Conciencia desde la cual, en articulación con jóvenes del Programa Envión, realizan actividades vinculadas a la promoción de los derechos humanos, la salud y educación, como las charlas en escuelas donde cuenta las dos desapariciones de su padre. “Con los chicos del Envión estamos haciendo maquetas de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la dictadura”. Y destacó que la idea “es crear conciencia” y “transmitir el mensaje de que así como mi viejo no buscó venganza sino justicia, yo lo que quiero es justicia”.

JUICIO Y CASTIGO

El secuestro de López ocurrió un día antes de la lectura de la histórica sentencia a Etchecolatz, y se inscribe en la trama de amenazas y reacciones de fuerzas parapoliciales ante el avance de las causas de lesa humanidad en Argentina. Etchecolatz fue comisario general de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y responsable de 21 campos clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar.

El juicio en el que fue condenado fue histórico porque que se trata de la primera sentencia a un represor que declara la existencia de un genocidio durante los años 1976-1983, situando a todos los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas en el marco de un plan realizado con un objetivo determinado: el exterminio sin contemplaciones de todos aquellos que se oponían al modelo económico, político y social de la dictadura cívico-militar.

SECUESTRO

La noche del 27 de octubre de 1976, una patota al mando del comisario Miguel Etchecolatz lo secuestró de su domicilio en Los Hornos, en la provincia de Buenos Aires. López estuvo detenido-desaparecido en cuatro centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires a raíz de su militancia en el peronismo de base.Sufrió torturas y presenció varios asesinatos, entre ellos los de dos compañeros de militancia en el barrio, Ambrosio Francisco de Marco y Patricia Dell Ortto.

El 4 de abril de 1977, cinco meses y cinco días después de haber sido secuestrado, López fue «blanqueado» cuando el dictador Jorge Rafael Videla dispuso formalmente su detención sin juicio en la Unidad Penal Nº 9 de La Plata.

El 25 de junio de 1979 López fue liberado de la Unidad 9 de La Plata y volvió a trabajar como albañil. Retomó su vida anterior al secuestro y no habló sobre lo que había pasado en el medio.Pasarían más de dos décadas hasta que lo pudiera contar públicamente por primera vez. Durante todo ese tiempo ofició de detective. Recorría las zonas dónde había estado cautivo, identificaba a los policías que recordaba de los centros de detención. Preguntaba en el barrio y tomaba nota en el reverso de almanaques viejos o en bolsas de cal, cuando se sentaba a escribir en medio de las obras en construcción.

“Archivo negro de los años en que uno vivía a donde termina la vida y empieza la muerte”, tituló a esos escritos. En total, unas cien hojas, divididas en tres carpetas.Su familia encontraría esos documentos a los pocos días de su desaparición.

Sin siquiera anunciarlo en su hogar, en 1999 López testimonió como testigo en el juicio por la verdad en La Plata. El 18 de septiembre de 2006 era el día de los alegatos en la causa contra Etchecolatz. López debía estar presente en los tribunales platenses pero no llegó al lugar. La causa judicial formada para investigar su desaparición fue caratulada como desaparición simple y la investigación del hecho quedó a cargo de la Policía Bonaerense, la misma fuerza de la que Etchecolatz había sido un alto funcionario.