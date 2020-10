Se liberó el pase a Fiorentina del defensor Martínez Quarta

La novela del pase de Lucas Martínez Quarta a la Fiorentina sumó un capítulo crucial en la historia y el defensor de River ahora sí está realmente muy cerca de convertirse en refuerzo del elenco italiano, que terminó aceptando el único camino que le quedaba para concretar la transferencia: que se haga la revisión médica en Buenos Aires bajo la supervisión del médico de la Selección, Daniel Martínez.

Al avanzar en las negociaciones sobre el final del libro de pases y con la fecha FIFA a punto de comenzar, era imposible que Martínez Quarta viajara a Italia para hacerse los controles médicos antes de hoy, día de cierre del libro de pases.

En este contexto, Fiorentina estuvo cerca de dar la transferencia por caída -o suspendida hasta el próximo período de transferencias- teniendo en cuenta que el club Viola tiene como política realizar todos los controles médicos en Florencia con su propia gente.

Sin embargo, sus dirigentes aceptaron que, bajo la supervisión del médico de la Selección Argentina, Martínez Quarta se hiciera los controles ayer en una clínica de la Capital Federal y, de esta manera, pueda firmar su contrato en las próximas horas, para convertirse en futbolista de Fiorentina por los próximos cinco años.

La transferencia le dejaría a River algo más de 7 millones de euros en caso de que se cumplan todos los objetivos planteados en el acuerdo con Fiorentina, aunque el Millonario podría embolsar una suma algo mayor si es que finalmente Martínez Quarta resigna el porcentaje que le corresponde.

El acuerdo entre los clubes se “cocinó” el viernes a la noche, en la charla entre Rodolfo D’Onofrio, Enzo Francescoli, el abogado de River, Gonzalo Mayo, y el director deportivo de Fiorentina, Daniele Pradé.

El defensor de 24 años que hoy se sumará a la Selección fue despedido por sus compañeros de River en el entrenamiento del sábado y su pareja posteó una serie de fotos en las redes a modo de despedida. Por eso, Martínez Quarta viajaría a Firenze después de los partidos de la Selección y cumplirá con su anhelo de pegar el salto al fútbol europeo.

El deseo que tal vez no pueda cumplir es el de compartir el equipo con Germán Pezzella, quien sería vendido por la Fiore en las próximas horas a Milán.

ANGILERI, OTRA BAJA

El amistoso de River ante San Lorenzo del sábado le sirvió a Marcelo Gallardo para darles rodaje a los jugadores que aún no sumaron minutos en cancha (o jugaron muy poco) desde el regreso a la competencia; pero, a la vez el entrenador sufrió un dolor de cabeza porque perdió a Fabrizio Angeleri, como se diera a conocer en nuestra edición de ayer.

Lamentablemente, el zurdo de 26 años, no completó los 90’ sino que además sufrió una distensión en el isquiotibial derecho que lo mantendrá inactivo al menos por 15 días y se sumó a la baja de Jorge Carrascal. Es cierto que con la vuelta de Casco la baja de Angileri no resulta tan sensible, aunque sí perjudica claramente al jugador.

Ahora, con la próxima competencia de River -recién el martes 20, ante Liga de Quito en el estadio de Independiente por la última fecha del Grupo “D” de la Copa-, Angileri cuenta con tiempo y trabajará duro para recuperarse.