Se necesita con suma urgencia dadores de cualquier grupo o factor para Gladys Sánchez. Los voluntarios pueden deben dirigirse a avenida Italia 355, de 8 a 13.30, y de 16 a 19.30.

Los donantes deben concurrir con DNI, tener entre 18 y 60 años, pesar más de 50 kilos, no haber tenido hepatitis, no estar tomando antibióticos y, de tener tatuajes o aritos haber superado un año de realizados. No es necesario concurrir en ayunas.