Se prevén 10.000 empleos formales más para septiembre

El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga presentaron ayer, ante empresarios y trabajadores de la construcción, el plan de obras públicas que representará cerca de 50.000 millones de pesos en inversión para más de 1.000 obras en distintas partes del Chaco. Con ello, la provincia registrará 10.000 empleos formales e informales del rubro a partir de septiembre, cuadruplicando así el número con respecto al peor periodo de la pandemia en 2020.

“Se trata del plan de obras más ambicioso de la historia de la provincia, a través del cual estamos ejecutando proyectos estructurales que mejorarán la calidad de vida de las familias chaqueñas, construyendo mejores caminos, llevando agua a donde no había, mejorando el tendido eléctrico y el alcance de internet, entre otros servicios esenciales para la ciudadanía”, enfatizó el mandatario.

En el predio del Ejército Argentino, Capitanich detalló que el programa busca otorgar a 300 empresas constructoras diferentes proyectos de infraestructura para consolidar la reactivación de la industria de la construcción, la cual registra un récord de 31.513 toneladas de cemento despachados durante los primeros siete meses de este año, superando las marcas de 2011 y 2015. Las obras incluirán a distintos rubros y gremios, como ser ladrilleros, carpinteros, electricistas, plomeros y albañiles, entre otros.

“Este plan tiene por objetivo generar un efecto multiplicador en la creación de empleo y llegar a más de 30.000 nuevos puestos directos e indirectos, entendiendo además que la inversión pública atrae a las privadas, mejorando el entramado productivo”, explicó el gobernador, a la vez que agregó: “En la provincia volvemos a transitar el sendero de la recuperación económica, pero aún tenemos retos a nivel estructural, que hoy vuelven a ser una prioridad”.

Dentro del plan de obras, el Chaco cuenta con 300 proyectos finalizados, otros 491 ejecutándose actualmente y 401 en proceso de gestión e inicio. Entre ellas se puede enumerar 91 obras de cloacas y de agua, 667 kilómetros de acueductos, 360 kilómetros de nuevas rutas, 36 obras de seguridad, 62 nuevas escuelas, 109 remodelaciones escolares, 143 obras recreativas, 202 obras energéticas, 71 de integración social y más de 1000 cuadras pavimentadas. Además, se invirtieron más de 5.500 millones de pesos en obras sanitarias, y 2.126 millones para el fortalecimiento portuario.

Capitanich remarcó la importancia de las cadenas de valores en la construcción, haciendo énfasis en el rol de los ladrilleros. “Estamos trabajando junto con 23 consorcios, donde identificamos a 1.588 familias. Nuestra meta es llegar a 1.800, con sus respectivos campamentos, para equiparlas con maquinarias y herramientas que aumente la productividad a 100 millones de ladrillos por mes y 800 millones de pesos en valor agregado industrial”, destacó.

Por último, el mandatario afirmó que “el impacto de la crisis generada por el modelo económico impuesto entre el 2016 y 2019, que se agravó con la llegada de la pandemia, debilitó el entramado social y productivo. Por eso, este 2021 se transformó en el año de la reactivación económica, a partir del fortalecimiento de la industria, la generación de empleo, el crecimiento de la infraestructura y el consumo. Esto no es fruto de la casualidad sino de la causalidad. Más obras para Chaco implican más trabajo y más trabajadores”.

Estuvieron presentes durante el acto el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons; el administrador General de Vialidad Provincial (DVP), Hugo Varela; la directora del Distrito 18 de Vialidad Nacional, Alejandra Vilelas; el director de la Administración Provincial del Agua (APA), Daniel Pegoraro; el titular de Sameep, Leonardo Aguzín; el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv), Diego Arévalo; el diputado provincial, Nicolás Slimel; y representantes de la Unión Obrera de la Construcción Argentina (Uocra) y de Cámaras empresariales e industriales.

PROYECTOS ESTRUCTURALES EN EJECUCIÓN

El ministro Santiago Pérez Pons enfatizó en que “nuestra Provincia está volviendo a transitar el sendero de la recuperación económica y la generación de empleo. Septiembre nos encontrará con 10.000 empleos nuevos en el sector, directos e indirectos, que impactan en la calidad de vida de nuestras familias”, señaló.

En ese sentido, el titular de la cartera económica expresó que “nos da mucha alegría poder cuantificar los nuevos empleos que han sido generados mediante el Plan Económico Chaco Reactiva. El 2021, se transformó en el año de la reactivación económica, a partir del fortalecimiento de la industria, la generación de empleo, el crecimiento de la infraestructura y el consumo y eso es clave para el desarrollo de la Provincia”, agregó.

Asimismo, resaltó la importancia de las inversiones en infraestructura que alcanzan a los 69 municipios del Chaco y destacó los indicadores favorables que se registraron durante este año en el sector de la construcción: “Esos 10.000 trabajadores y trabajadoras haciendo rutas, escuelas, hospitales, puertos, acueductos, son 10.000 familias que viven mejor, que pueden planificar un futuro con más oportunidades e igualdad gracias a la inversión en obras públicas que realiza la gestión y la recuperación en el sector privado”.

“La construcción es un motor indispensable para la sociedad porque mientras mejoramos la calidad de vida las y los beneficiarios, fortalecemos el empleo y el mercado interno. Un trabajador chaqueño invierte su sueldo en suelo chaqueño, generando así un efecto multiplicador y dinamizador en los Municipios, la Provincia y el país», indicó.

En tanto, destacó que este mes se alcanzó el récord histórico en el despacho de cemento: «Se contabilizaron 31 toneladas de despacho de cemento, un 5 por ciento más que en el anterior pico histórico registrado en el 2015. Estas cifras son vitales para la recuperación económica provincial y regional y ubican a la producción chaqueña en un lugar competitivo y estratégico nacional”, finalizó.

Por su parte, la representante de la empresa Conin, Juana Egea, destacó el repunte que se viene registrando en el trabajo público y privado de la construcción en la provincia. “El sector mostró gran crecimiento, y los niveles de empleo se igualaron o superaron a los previos a la pandemia. Esto se da gracias a los recursos que obtuvo la provincia, volcados a obras indispensables para el crecimiento local”, argumentó.

“Como mujer no me fue fácil entrar a este sector, pero debo reconocer el apoyo y respeto que he tenido de colegas. Somos muchas las mujeres que mostramos que somos capaces de hacer cualquier tarea, poniendo esfuerzo, responsabilidad y pasión. Debemos incluir más mujeres en las obras y es una meta que alcanzaremos si seguimos trabajando entre todos”, completó Egea.