Se realizó la primera capacitación ambiental rumbo a la Bienal 2026

En el marco del trabajo interinstitucional orientado al desarrollo del primer Plan de Gestión Ambiental de la Bienal de Chaco, se llevó adelante la primera capacitación ambiental destinada a los equipos de trabajo de la Fundación Urunday vinculados a las áreas de servicios y soporte.

La actividad estuvo a cargo del Grupo Parino y la Subsecretaría de Ambiente, y forma parte de la línea de acciones tácticas impulsadas conjuntamente por la Fundación Urunday, el Gobierno de la Provincia de Chaco, la Municipalidad de Resistencia, el Ecoequipo, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), el Chaco Bureau y representantes del sector privado, con el objetivo de fortalecer las estrategias de mitigación del impacto ambiental de la Bienal Internacional de Escultura de Chaco 2026.

De la capacitación participaron integrantes de las áreas de administración, conservación y restauración, vigilancia y limpieza de la Fundación Urunday, quienes abordaron contenidos vinculados a sensibilización ambiental, gestión de residuos en eventos masivos, clasificación de residuos, reciclaje y valorización, así como el rol de los diferentes actores involucrados en la organización de un evento sustentable.

Estas acciones forman parte de un programa integral que busca consolidar buenas prácticas ambientales dentro de la Bienal, promoviendo la correcta separación en origen de los residuos, la reducción del impacto ambiental y la construcción de una cultura organizacional orientada a la sustentabilidad.

Asimismo, se anticipó que las capacitaciones continuarán en las próximas semanas con otros equipos de trabajo, expositores y propuestas gastronómicas que participarán de la Bienal, fortaleciendo así el compromiso colectivo con una gestión ambiental responsable.

La implementación de estas instancias se complementa con otras acciones previstas, entre ellas campañas de concientización dirigidas al público y una nueva medición de la huella de carbono del evento, que se realizará por tercer año consecutivo.

De esta manera, la Bienal del Chaco continúa consolidando un modelo de gestión cultural que integra arte, participación comunitaria y sostenibilidad ambiental, haciendo del arte un bien de todos.